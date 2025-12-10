Фискалният съвет: Разходите ще доведат до увеличаване на осигурителната тежест

Разходите в проектобюджета се увеличават с 9 процента в сравнение със заложените за 2025 г.

Натискът на разходите неминуемо ще доведе до необходимост от увеличаване на осигурителната тежест и то именно във фонд "Пенсии", където недостигът е най-голям. Това се казва в становище на Фискалния съвет по проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026-а година, подписано от председателя на съвета Симеон Дянков.

В него се посочва, че разходите в проекта се увеличават с 9 процента в сравнение със заложените за 2025-а година. В коригирания вариант на проектобюджета за догодина отпадна първоначално заложеното повишение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска за пенсии.

В становището на Фискалния съвет се посочва, че има изпреварващ ръст на разходите от 9 процента спрямо заложения ръст на приходите от осигурителни вноски - 8,4 на сто, което увеличава зависимостта от дофинансиране от централния бюджет. Според експертите, се забелязва забавяне на темповете на увеличение след 2023 година, но въпреки това реализираното през последните четири години увеличение на социалните разходи, изпреварващо обичайния ръст на доходите на осигурените, води до задъхване на социалноосигурителната система.

Съществува уравниловка във величината на получаваните пенсии, главно минималните. Не се отчита връзката "принос" за осигурителната система и величина на получаваната пенсия.

В тази връзка Фискалният съвет препоръчва реформата в пенсионния модел да се насочи към стимулиране на развитието на втория стълб и засилване на така наречения капиталово-покривен елемент в пенсионния доход. Съветът подкрепя актуализирането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с 15 процента, тъй като не е променяно от 2023 година и е необходима мярка в условията на повишена инфлация. Фискалният съвет препоръчва промяна на законодателството, което привилегирова държавните служители, магистратите и полицаите по отношение на заплащането на личните им осигурителни вноски, което понастоящем е за сметка на бюджета.

