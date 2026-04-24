Без селфита и телефони: Какви са новите правила на сафари парковете?

bTV Бизнес екип

Новите правила изискват посетителите да оставят телефоните си или да ги държат изключени по време на сафари

Без селфита и без телефони – все повече сафари дестинации започват да ограничават туристите. Новите правила в Индия, включително забрана на мобилните устройства по време на сафари, повдигат въпроса дали не е време да се преосмисли начинът, по който хората взаимодействат с природата. Типичната сцена – турист в джип, който бърза да направи снимка с тигър – вече се превръща в проблем, а не просто в спомен от пътуването, предава ВВС. 

Решение на Върховния съд на Индия от ноември 2025 г. въведе ограничения за използването на телефони в ключови зони на тигровите резервати, тъй като устройствата и поведението на туристите могат да бъдат опасни както за хората, така и за животните. Вирусно видео от началото на годината показа как тигър в Национален парк Рантхамбор е обграден от множество сафари джипове, докато туристи го снимат и викат, създавайки стресираща ситуация за животното. Подобни „сафари задръствания“ стават все по-чести. 

Новите правила изискват посетителите да оставят телефоните си или да ги държат изключени по време на сафари, а движението в резерватите е забранено между здрач и зазоряване. Ограниченията засягат и развитието около тези зони. Причината е ясна – туристите вече не искат само да наблюдават дивата природа, а да документират преживяването си, което често води до рисковани ситуации и нарушаване на естественото поведение на животните.

Индия е дом на над 3600 бенгалски тигри – около 75% от световната популация – и успехът в опазването им е довел до нарастващ интерес към сафари туризма. Това обаче върви ръка за ръка с липса на достатъчно уважение към дивата природа. През последните години са регистрирани стотици инциденти с тигри, а експерти отбелязват, че мобилните телефони допринасят за хаоса – от споделяне на локации до струпване на туристи на едно място.

