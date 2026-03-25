Европейската комисия отпуска 133 милиона долара за фонд за иновации в отбраната

Европейската комисия обяви създаването на фонд в размер на 115 милиона евро (133,42 милиона долара), чиято цел е да ускори иновациите в областта на отбранителните технологии, предаде „Ройтерс“.

Фондът е предназначен да ускори разработването и тестването на „революционни иновации в отбраната“ и да ги въведе на пазара по-бързо, посочи Комисията.

Той ще се фокусира върху подкрепата на малки и средни предприятия, включително стартиращи компании, и се очаква да финансира изцяло между 20 и 30 проекта, предаде БГНЕС. Целта е да се предоставят нови технологии на въоръжените сили в рамките на една до три години.

Очаква се инициативата да започне да функционира в началото на 2027 г., след одобрение от Европейския парламент и държавите членки на ЕС.

