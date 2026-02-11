BGN → EUR
Ето колко струва спирането на реновирания покрит паркинг на летище София

Ето колко струва спирането на реновирания покрит паркинг на летище София

bTV Бизнес екип

Паркингът разполага с 930 места

Концесионерът на столичното летище "Васил Левски" откри вчера официално напълно реновирания покрит многоетажен паркинг на Терминал 2. 

Ценоразписът му започва от 3 евро за престой до 30 минути и 6 евро за един час. За денонощия таксата е 25 евро, а за пътниците, планирали по-дълъг престой на автомобилите си - цената е 65 евро за пълна седмица

Ремонтът на съоръжението започна в края на 2024 година, като инвестицията е 16.6 млн. евро.

След обновяването паркингът вече разполага с 930 места, разпределени на 5 нива, едно от които е изцяло новосъздадено и значително увеличава капацитета на паркираните автомобили. Около 30 от местата са за автомобили на хора с ограничена подвижност.  Паркингът е свързван с топла връзка със сградата на Терминал 2.

 

Ключови буферни паркинги в София стават платени

На официалното откриване присъстваха посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен, основателят на инвестиционния фонд Meridiam Тиери До, както и главният изпълнителен директор на „Соф Кънект“ Хесус Кабайеро, предаде "Сега".

 

"За по-малко от година успяхме да превърнем този паркинг от състояние, което бих определил като почти аварийно, в модерното съоръжение, което виждаме днес. Благодаря на възложителя за гласуваното доверие при реализацията на този ключов за транспортната инфраструктура проект. Успяхме да осигурим качеството, което пътниците очакват“, коментира инж. Тодор Гочев,  изпълнителен директор на фирмата изпълнител „ГБС – Инфраструктурно строителство“, част от „Главболгарстрой“.

 

Ето какви са новите цени на паркирането в синя и зелена зона в София

В процеса на реновация за първи път в България са използвани в такъв мащаб иновативни методи, като хидробластиране, при което прецизно се премахва горния слой на бетонните плочи. Конструкцията е подсилена с карбонови нишки за максимална устойчивост. Изградена е изцяло нова система за видеонаблюдение. Реновираният паркинг е част от по-голямата стратегия за превръщането на Летище София в модерно и ефективно европейско летище, заяви  главният изпълнителен директор на „Соф Кънект“ Хесус Кабайеро.

