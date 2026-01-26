Ето колко струва първата българска колекционерска евромонета

Темата е „125 години електрически трамвай в България“

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от днес сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка на страницата си в интернет.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро, припомня БТА. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

Това е първата колекционерска монета, която БНБ емитира след приемането на еврото. Монетната програма на БНБ за тази година предвижда емитиране на още четири колекционерски монети, както и на една възпоменателна монета от 2 евро, показва справка в сайта на БНБ.

Цената на монетата „125 години електрически трамвай в България“ при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е с номинал от 10 евро и е в тираж от 5000 броя.

На лицевата страна на монетата в центъра има изображение на стара градска лампа; вляво - емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - годината на емисията „2026“; вдясно - номиналната стойност „10 евро“ на два реда. Околовръст има надпис „Българска Народна банка“. На обратната страна на монетата има изображение на първия трамвай с надписи - над него „125 години“ на два реда, под него годината „1901“ и околовръст - „Електрически трамвай в България".

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването й. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, обясняват от БНБ.

