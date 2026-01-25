Коя е новата Европейска столица на културата?

Градът ще предложи целогодишна програма от събития

Оулу във Финландия е най-новата Европейска столица на културата за 2026 г., след откриващия фестивал миналия уикенд. Градът ще предложи целогодишна програма от събития, които се фокусират върху саамската култура и изменението на климата, както и върху развитието на творческата индустрия в региона, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Една от основните инициативи е арт пътеката „Климатичен часовник“, която ще отвори през юни и ще включва седем произведения на изкуството, създадени специално за определени места от финландски и международни художници. Сред тях са „Камък № 1574“ на Рана Бегум, вдъхновен от ледници и морски лед, както и „Архитектурни снежинки: Писма от небето“ на Такахиро Ивасаки, включващо стотици деликатни снежинки, наподобяващи местната църква.

Програмата използва максимално географското положение на Оулу в Северна Финландия, като предлага зимни активности като снежния фестивал Nallikari SnowFest през февруари и електронния музикален фестивал Frozen People на замръзналото море. Лятото пък ще бъде отбелязано с бягане в полунощно слънце на 4 юли, като участниците могат да изберат дистанции от 10 км до пълен маратон.

Снимка: Getty Images/iStock

През ноември, когато дните стават по-къси, градът ще организира фестивала Lumo Art & Tech с десет дни дигитални изложби и събития. Посетителите ще могат да се насладят и на местната гастрономия чрез Арктическата хранителна лаборатория, включително събития като Sense Fest и Arctic Tasting.

Саамската култура е в центъра на програмата – операта „Овла“ на саамския драматург Сири Брох Йохансен разказва за потисничеството на коренното население чрез измислени, но реално вдъхновени истории. Художественият музей в Оулу ще приеме първото триенале Сапми до май, показвайки съвременно саамско изкуство и дуоджи – традиционни занаяти на саамите.

Програмата „Европейска столица на културата“, стартирала през 1985 г., цели да покаже богатството и разнообразието на европейските култури. За 2026 г. титлата се носи от два града – Оулу и Тренчин в Словакия, като събитията в Тренчин започват през февруари, а Оулу демонстрира своята културна визия чрез целогодишна програма от изложби, фестивали и творчески инициативи.

