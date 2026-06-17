Другият Мбапе: Звездата, която инвестира във футбол

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Франция започна Мондиал 2026 с победа, Мбапе вкара два гола
Два гола срещу Сенегал, победа с 3:1 за Франция и поредно доказателство защо Килиан Мбапе е едно от лицата на световния футбол. На терена капитанът на "петлите" направи това, което прави вече почти десетилетие - да решава големите мачове и да носи очакванията на една футболна нация. С двете си попадения той достигна 14 гола на световни първенства, изравнявайки Герд Мюлер и доближавайки се само на две попадения от върха във вечната ранглиста, който към момента се поделя от Мирослав Клозе и Лионел Меси. Успоредно с това Мбапе вече е и най-резултатният футболист в историята на френския национален отбор.
Докато вниманието на милиони зрители е приковано към представянето му на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, извън терена Мбапе води съвсем различен мач. Не за точки и трофеи, а за бъдещето на футболен клуб, в който вече е инвестирал десетки милиони евро.
Защото зад един от най-разпознаваемите спортисти в света се изгражда профилът на човек, който се стреми не просто да играе във футболната индустрия, а да притежава част от нея.
През лятото на 2024 г. световният футбол беше фокусиран върху трансфера на Мбапе в Реал Мадрид. След години спекулации французинът най-накрая облече екипа на испанския гранд в сделка, която доминираше спортните заглавия месеци наред.
Само седмици по-късно обаче той направи друг ход, останал значително по-незабелязан.
Чрез своята компания Interconnected Ventures и инвестиционното подразделение Coalition Capital Мбапе придоби мажоритарен дял във френския клуб Stade Malherbe Caen. Според BBC инвестицията възлиза на около 15 милиона евро, а футболистът поема контрола върху клуба едва на 25-годишна възраст.
От чисто бизнес гледна точка изборът изглежда необичаен. Caen не е сред водещите марки във френския футбол, нито разполага с ресурсите на европейските грандове. Основан през 1913 г., клубът притежава дълга история и стабилна фенска база, но през последните години се намира извън елита на френския футбол. Клубът не е играл в Лига 1 от изпадането си през 2019 г.
Сделката заменя американския фонд Oaktree като мажоритарен собственик и поставя французина в необичайна позиция - не просто на инвеститор, а на човек, който носи отговорност за развитието на цяла футболна организация.
Ако през 2024 г. придобиването на Caen изглежда като обещаващ дългосрочен проект, следващите месеци бързо показват колко труден е бизнесът с футболни клубове.
Отборът завършва на последно място в Лига 2 през сезон 2024-2025 и изпадна в третото ниво на френския футбол – Националната лига. За клуб, чиито приходи зависят от телевизионни права, спонсорски договори и спортни резултати, това е сериозен удар. Вместо разговори за завръщане в елита, ръководството е изправено пред далеч по-прозаични въпроси - бюджет, разходи и устойчивост на проекта.
Именно тогава идва следващият ход на Мбапе.
През 2026 г. той участва в увеличение на капитала на клуба с 5,5 млн. евро, съобщава Foot Mercato, позовавайки се на информация на L'Informé. Операцията увеличава капитала на дружеството от 16,5 млн. до 22 млн. евро. Средствата не идват под формата на нов заем, а чрез преобразуване на вече отпуснато финансиране в собствен капитал.
На практика това означава, че вместо да се позиционира като кредитор, който очаква връщане на средствата си, Мбапе поема още по-голяма обвързаност с бъдещето на клуба. Рискът остава в баланса на компанията, а не се прехвърля другаде.
Това е особено любопитно решение на фона на тенденциите във футболната индустрия. През последното десетилетие редица инвеститори влизат във футболни клубове с ясна стратегия за растеж на стойността и последващ изход от инвестицията. В случая със Caen засега липсват признаци за подобен подход. Напротив - след най-слабия период от спортна гледна точка собственикът увеличава финансовото си участие.
Засега Caen остава проект с повече въпроси, отколкото отговори. Но ако има нещо, което последното десетилетие показа за Килиан Мбапе, то е, че рядко избира лесния път. На терена това го превърна в една от големите фигури на своето поколение. В Нормандия тепърва ще стане ясно дали същата амбиция може да промени съдбата и на един футболен клуб.
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