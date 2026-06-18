Защо ФИФА дава на част от клубовете 355 млн. долара по време на Световното?

Средствата се отпускат чрез Програмата за клубни компенсации на ФИФА

ФИФА ще разпредели 355 милиона долара на клубовете за освобождаването на играчи за участие на Световното първенство през 2026 г., както и за участието им в квалификационните мачове. Така клубовете, чиито футболисти ще играят на турнира в САЩ, Мексико и Канада, имат възможност да получат значителни приходи по време на надпреварата.

Снимка: Reuters

Средствата се отпускат чрез Програмата за клубни компенсации на ФИФА, която има за цел да компенсира отборите за периода, в който техните играчи отсъстват заради ангажименти с националните си отбори. За първи път програмата включва и компенсации за футболисти, участвали в квалификациите за Мондиала. Подобни плащания се извършват от Световното първенство през 2010 г. насам, а през 2022 г. общо 209 милиона долара бяха разпределени между 440 клуба от 51 държави, предава BBC Sport.

От общия фонд от 355 милиона долара, 250 милиона са предназначени за самия турнир, 100 милиона – за квалификационните срещи, а останалите 5 милиона долара ще бъдат насочени към клубния футбол съгласно споразумение между ФИФА и Европейските футболни клубове (EFC), след приспадане на административните разходи. Размерът на плащанията се определя на база играч и ден престой, като колкото повече футболисти има даден клуб на турнира и колкото по-дълго останат те в него, толкова по-голяма е сумата.

Снимка: Reuters

От деня на освобождаването си за Световното първенство всеки играч носи на клуба си по 5000 долара на ден до деня след последния мач на националния си отбор. За квалификационните двубои сумата е 2362 долара за всеки мач, в който футболистът е бил част от състава. Минималната сума, която един играч може да донесе на клуба си по време на турнира, е около 160 000 долара, докато при достигане до финала плащането може да достигне 285 000 долара.

ФИФА е предвидила и правила за случаите, в които играч сменя клуб по време на турнира или договорът му изтича. Ако футболист стане свободен агент, клубът му получава компенсации само до датата на изтичане на договора. При преминаване в нов клуб плащанията се разделят между стария и новия отбор според периода, в който играчът е бил част от всеки от тях. Ако футболист е свободен агент за определен период, за тези дни не се изплащат компенсации на нито един клуб.