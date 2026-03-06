Ето коя ще бъде "Новата гора на София"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
След кратка пауза, инициативата "Новата гора на София" продължава в столичния район Банкя, съобщиха от администрацията.
На 28 март започва тазгодишната кампания, която предвижда да бъдат засадени над 47 хиляди фиданки. За поредната нова гора е избран общински терен от 30 дка над квартал Михайлово, в местност преди Дивотинския манастир „Света Троица“.
От района вече са започнали почвена подготовка на определения терен - терасиране, разкопаване, мулчиране и др., предаде Столица.bg.
Столична община стартира засаждането на Новата гора на София през 2017 година. Над 103 000 фиданки акация и цер бяха засадени в землището на ж.к „Суходол“, а край Негован бяха засадени над 30 000 фиданки цер.
