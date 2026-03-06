×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
Последвайте ни
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
БГ Бизнес Ето коя ще бъде "Новата гора на София"

Ето коя ще бъде "Новата гора на София"

bTV Бизнес екип

От района вече са започнали почвена подготовка на определения терен

След кратка пауза, инициативата "Новата гора на София" продължава в столичния район Банкя, съобщиха от администрацията.

На 28 март започва тазгодишната кампания, която предвижда да бъдат засадени над 47 хиляди фиданки. За поредната нова гора е избран общински терен от 30 дка над квартал Михайлово, в местност преди Дивотинския манастир „Света Троица“.

Цените на петрола са напът към най-голямото си седмично повишение от 4 години насам

От района вече са започнали почвена подготовка на определения терен - терасиране, разкопаване, мулчиране и др., предаде Столица.bg.

Защо да внимаваме с бананите, чиито номер на лепенката започва с 8?

Столична община стартира засаждането на Новата гора на София през 2017 година. Над 103 000 фиданки акация и цер бяха засадени в землището на ж.к „Суходол“, а край Негован бяха засадени над 30 000 фиданки цер.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата