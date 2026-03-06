×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
Последвайте ни
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
БГ Бизнес София Тех Парк иска да бъде включен като ускорител от мрежата DIANA на НАТО

София Тех Парк иска да бъде включен като ускорител от мрежата DIANA на НАТО

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

Това ще открие нови възможности на българските иноватори

Възможността София Тех Парк да кандидатства и да бъде включен като акселератор в Ускорителя за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA) обсъдиха на среща в Министерството на иновациите и растежа (МИР) служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и членовете на Управителния съвет на технологичния парк Тодор Младенов и Мартин Дановски. Това съобщиха от пресцентъра на МИР.

Кандидатстването от страна на София Тех Парк ще открие нови възможности на българските иноватори, както и разширяване на инвестиционния потенциал. Също така ще помогне на стартиращите фирми в България да станат част от мрежата за развитие на дълбоки технологии в сектора, което от своя страна ще им отвори нови пазари, според съобщението.

Служебният министър Младенова изтъкна, че иновациите в отбраната са важен приоритет, като е необходимо по-тясно сътрудничество между индустрията и академичните среди, пише БТА. 

Завод за батерии за ток със стратегическо значение за ЕК отваря в София

Обсъдени са още Центърът за иновации в отбраната в София Тех Парк, Центърът за върхови постижения в Казанлък, мрежата от съществуващите тестови центрове към DIANA, подкрепящи иновации в ключови технологични области като изкуствен интелект, автономни системи, квантови технологии и др. 

Служебният министър подчерта и важната роля на лабораториите в София Тех Парк и тяхната достъпност за бизнеса. 

По време на срещата в МИР внимание беше отделено на темата за технологичния трансфер и на надграждането на суперкомпютъра Discoverer с новите системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект. 

DIANA е инициатива на НАТО, която цели да ускори достъпа на иновации в отбраната. На срещата от страна на МИР присъстваха още заместник-министрите Мира Йосифова и Борислав Банков.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата