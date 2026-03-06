Осем от най-големите театри у нас може да спрат работа

Ето защо

Директорите на театрите настояват да бъде променена методиката, по която се определя държавната субсидия за културните институти, както и за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата. Днес те ще обявят публично исканията си пред медиите.

Още в средата на февруари директорите на Народния театър, Сатиричния театър, Младежкия театър, театър „Българска армия“, Софийската опера и балет и Музикалния театър, както и техни колеги от Пловдив и Варна, излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора.

Пред БНР директорът на театър „Българска армия“ Мирослав Пашов заяви, че в момента институциите успяват да покриват единствено разходите за заплати. За всички останали нужди изпращат фактури до Министерството на културата, но плащанията не се потвърждават. По думите му средства няма не само за нови декори, костюми и премиери, но дори и за хигиенни материали.

„Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става дума просто за заплати и за искане за по-високи възнаграждения. Става дума за целия сектор – какво се случва с театрите. Ние просто ще спрем работа, няма как да продължим. Има методика, изградена преди много години, според която на всеки лев от продаден билет държавата добавя определена субсидия. Така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители с бюджета – тоест нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим средства, когато и колкото поискаме“, каза Мирослав Пашов.