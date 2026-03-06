Цената на природния газ на хъба TTF се понижи до 50 евро за мегаватчас

Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 49,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:35 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 59,800 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 50,331 евро за мегаватчас. Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната в Близкия изток, която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ.

Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари, на 2 март вече беше 45, а на 3 март достигна пика от 54 евро за мегаватчас, припомни БТА. След това започна да се понижава слабо на ежедневна база.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 6 март, е 35,70 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 37,01 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 35,70 евро за мегаватчас.