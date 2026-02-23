Ето какви са финансовите резултати на "Магазин за хората"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Все повече българи използват мобилно банкиране
58% от пълнолетните българи ползват мобилно банково приложение
Целта на дружеството е в малките населени места храните да се продават с до 10% надценка
Дружеството "Магазин за хората" разполага с близо 4,8 млн. евро в банковата си сметка и финансовият му резултат за първите месеци на 2026 г. е по-добър от предвидения в одобрения бизнес-план. Това заявяват от "Магазин за хората" ЕАД в отговор на обявената от служебния министър на земеделието Иван Христанов готовност да закрие дружеството, ако проверката установи липса на социална функция и изкривяване на пазара.
10 млн. лв. бяха заложени в държавния бюджет миналата година за създаването на "Магазин за хората" с цел в малките населени места да се продават хранителни стоки с максимум 10% надценка.
Впоследствие магазините се оказаха щандове, към чийто социален ефект има скептично отношение, пише БНР. Инициативата беше сред първите критикувани от служебния министър Христанов.
В отговор на критиките от дружеството обявяват, че освен наличните в сметките близо 4,8 млн. евро, дружеството има стоки на склад за около 61 000 евро и около 85 000 евро вземания за извършени доставки и услуги.
Дружеството извършва всички плащания и постъпления изключително по банков път, което гарантира пълна проследимост и прозрачност, уверяват от управата му в писмо до медиите като допълват държавата не субсидира нито дейността, нито артикулите, с които дружеството оперира.
Проектът е високо оценен от крайните потребители в над 50 населени места, където вече присъства, посочват още от "Магазин за хората" и уточняват, че предстои откриване на още 10 точки в началото на март и включване на още около 50 обекта през април.
