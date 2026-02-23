Какви заплати получават IT специалистите в Румъния?

През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%

С нетна средна заплата от около 1600 евро месечно, секторът на информационните технологии остава най-добре платеният в Румъния. След него се нареждат нефтеният и газовият сектор, автоматизацията, строителството, инженерството, екипирането на персонал и казината. Най-ниските доходи са регистрирани в салоните за красота и клиниките, както и в сферата на сигурността и защитата, предава Romania Insider.

Снимка: Getty Images/iStock

През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%, показвайки устойчив ръст и голям интерес към квалифицирани специалисти. В нефтения и газовия сектор средната нетна заплата достига 1240 евро, докато строителството, одитът и консултациите, както и инженерните индустрии, отчитат средни доходи от 1200 евро.

„Освен тези традиционно високо платени области, тази година нов сектор се нареди сред водещите: крюинг и казина. С нетна средна заплата от 1200 евро на месец, този сегмент предлага постоянни възможности за работа и успява да привлече кандидати с атрактивни пакети за възнаграждения“, коментира пред Romania Insider Роксана Драгичи, ръководител продажби.

На другия полюс остават отрасли с ниски заплати, където обемът на наемане е висок, но изискваната специализация е по-ниска. В салоните за красота средната нетна заплата е 780 евро, а в сектора за сигурност и защита – 800 евро. Сходни стойности се наблюдават в търговията на дребно и кол центровете/BPO – около 840 евро. В хранително-вкусовата промишленост средният доход е 900 евро, а в туризма – 880 евро.

Географски Букурещ води по средни заплати, като месечният доход там достига 1200 евро, следван от Клуж с 5500 RON и Тимиш с 5100 RON. В същото време има окръзи, където средните заплати едва надвишават 800 евро, а понякога са и по-ниски – например Васлуй със 760 евро или Вранча, Вълча, Сучава и Караш-Северин – по 800 евро.

„Независимо от сектора или получените увеличения на заплатите през миналата година, очакванията на кандидатите и служителите надвишават офертите на работодателите средно с 30%. Най-голям е разривът в банковия сектор и недвижимите имоти – около 40%, докато най-малки са в журналистиката (20%), продажбите (25%) и публичния сектор (29%)“, добавя Роксана Драгичи.

