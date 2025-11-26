Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2026. В какво ще се инвестира най-много?

След окончателното му приемане той ще влезе в сила на 1 януари 2026 г.

Европейският парламент одобри днес бюджета на Европейския съюз за 2026 г., с който се предвиждат ангажименти в размер на 192,77 млрд. евро и плащания от 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните инструменти. За бюджета гласуваха 419 евродепутати, 185 се обявиха „против“, а 53 се въздържаха. След окончателното му приемане той ще влезе в сила на 1 януари 2026 г., предава БТА.

Снимка: iStock

За следващата година ЕС ще разполага с 192,77 млрд. евро за поети задължения, което представлява спад от 3,3% спрямо бюджета за 2025 г. За непредвидени разходи са отделени 715,7 млн. евро.

Парламентът успя да договори допълнителни 372,7 млн. евро за приоритетни програми спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия. Сред увеличените пера са хуманитарната помощ (+35 млн. евро), програмата „Хоризонт Европа“ (+20 млн. евро), инструментът за управление на границите и визите (+10 млн. евро), Механизмът за гражданска защита (+10 млн. евро), програмата „Лайф“ (+10 млн. евро), военната мобилност (+10 млн. евро), EU4Health (+3 млн. евро) и „Еразъм+“ (+3 млн. евро).

Механизмът за свързване на Европа получава допълнителни 23,5 млн. евро, като 15 млн. евро са насочени към енергийни проекти, а 8,5 млн. евро — към транспортни. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с 60 млн. евро — 35 млн. евро за южното съседство и 25 млн. евро за източното.

Снимка: iStock

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост ще мобилизира над 2,04 млрд. евро, насочени към подраздел 2б „Устойчивост и ценности“ (2,01 млрд. евро), раздел 7 „Европейска публична администрация“ (23,3 млн. евро), раздел 5 „Сигурност и отбрана“ (3,5 млн. евро) и подраздел 2а „Икономически, социални и териториални въпроси“ (1 млн. евро).

След обявяването на резултата председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подписа документа, позирайки с докладчиците Анджей Халицки (ЕНП, Полша) за раздел III и Матяж Немец (С&Д, Словения) за останалите раздели. Процедурата започна на 9 юли 2025 г., когато Европейската комисия представи проекта за бюджет, а Европейският парламент и Съветът постигнаха редица изменения и допълнения, включително възстановяване на съкратени кредити и допълнителни средства за приоритетни области. На 15 ноември помирителният комитет постигна временно споразумение, Съветът прие финалния текст, а Парламентът проведе финален дебат, с което бюджетната процедура за 2026 г. беше успешно приключена.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN