Наша съседка е номер 1 страна за пенсиониране в Европа през тази година

Много хора обмислят да се пенсионират в чужбина поради ред причини. Ако някогаи вие сте обмисляли да се пенсионирате в чужбина, има редица фактори, които трябва да вземете предвид. Годишният доклад на International Living за най-добрите дестинации за пенсиониране разглежда ключови елементи - от разходите за живот до лекотата на преместване в чужбина за емигранти.

Сред най-важните критерии са визите, здравеопазването и климатът. След анализ на 195 държави, проучването определи Гърция за най-добрата дестинация за пенсиониране през 2026 г. Гърция предлага топъл климат и оживена общност, а чужденците могат да наемат къща с три спални и гледка към морето за около 900 паунда на месец, съобщава Express .

Според International Insurance , гръцката здравна система включва както публични, така и частни здравни услуги. Пенсионерите могат да плащат около 220 паунда на месец за частна застраховка и да получават това, което те наричат ​​„постоянно добро“ ниво на грижа.

Гърция има високо съотношение медицински специалисти към населението, а спешната медицинска помощ е безплатна за всички, включително чужденци. Аптеките, клиниките и центровете за първична медицинска помощ предлагат допълнителни услуги, докато аптеките в по-малките градове често са оборудвани да предоставят спешна помощ при леки случаи.

На второ място в списъка с най-добрите страни за пенсиониране през 2026 г. е Панама – страна, която предлага активна общност от чужденци и достъпно здравеопазване, включително частен сектор с модерно оборудване и англоговорящ персонал.

Популярни дестинации като Испания, Португалия и Италия също попаднаха в челната десетка.

Топ 10 дестинации за пенсиониране през 2026 г.:

Гърция Панама Коста Рика Португалия Мексико Италия Франция Испания Тайланд Малайзия

