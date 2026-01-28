Експерт разкри ключов фактор за поскъпване на имотите в България

Според него се очаква сериозен ръст на цените

Увеличението на цените на строителните материали ще се отрази пряко върху цените на имотите у нас, като се очаква сериозен ръст. Това заяви пред БНР Светослав Жеков, председател на Камарата на строителите във Варна.

По думите му през последните седмици са се повишили цените на тухлите и бетона, като при бетона поскъпването е особено осезаемо – между 15 и 25 на сто. Това неминуемо ще доведе до оскъпяване на строителната продукция, най-вече при новото строителство, подчерта Жеков.

Като основна причина за ръста в цената на бетона той посочи поскъпването на цимента. „В България има няколко производители, които едновременно повишиха цените доста сериозно през последните няколко седмици. Това съвпадна с процеса на превалутиране. Сезирали сме институциите, които следят ценовите увеличения, и очакваме реакция при тези драстични поскъпвания“, заяви Жеков.

Според него мащабът на увеличението е притеснителен. Той допълни, че е отчетено и повишение в цената на желязото.

Жеков предупреди още, че ако преди Нова година е съществувала възможност за договаряне на по-добри цени при имоти ново строителство, след 15 януари това вече ще бъде много трудно.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN