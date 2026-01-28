Булгартрансгаз ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа

Целта е проектът да се реализира до средата на 2027 г.

„Днес представяме проект с ключово значение за бъдещето на България, в който участва и Булгартрансгаз – Кардеса. Това е нова подводна телекомуникационна система от последно поколение през Черно море, която ще свърже България и Грузия, с отклонения към Турция и планирано бъдещо разклонение към Украйна, превръщайки страната ни в стратегическа входна точка на нов дигитален коридор между Европа и Азия.“

Така изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД анонсира Кардеса - част от мащабната инициатива за дигитална свързаност, известна като „среден коридор“ или Дигиталния път на коприната, който преминава през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия, предаде БГНЕС. „За Булгартрансгаз е признание, че силни международни компании от ранга на Vodafon, Дойче Телеком и NEQSOL Holding припознаха българския газопреносен оператор като партньор за реализацията на този стратегически за България проект“, подчерта той. По думите на Малинов е важно да се отбележи, че българското дружество няма да вложи допълнителни финансови ресурси за проекта, а ще участва с налични активи като предостави вече изградено трасе.

В рамките на събитието бе подписан Меморандум за разбирателство между ДЗЗД „НОВАТЕЛ – БУЛГАРТРАНСГАЗ“, APOLLO SUBMARINE CABLE SYSTEM LIMITED и PrJSC “VF Ukraine”, който осигурява общата рамка, правата и отговорностите на компаниите, свързани с работата им по реализацията на свързаност между Ахелой и София, част от проекта за подводен кабел за Черно море - Кардеса. Инвеститори в проекта са Vodafone и NEQSOL Holding, като общият обем на инвестицията надхвърля 100 млн. евро. Изпълнител на подводната система е международната компания Xtera, световен лидер в проектирането и изграждането на подводни телекомуникационни мрежи. Страните ще положат всички усилия да реализират проекта до средата на 2027 г., съответно да финализират и подпишат договорите без ненужно забавяне. В рамките на проекта българският газопреносен оператор ще работи последователно за неговото своевременно и успешно реализиране, демонстрирайки институционален капацитет, техническа експертиза и стратегическа визия за развитие на критична дигитална инфраструктура.

Кардеса бележи началото на нов етап за устойчивостта и сигурността на интернет инфраструктурата в региона. „Днес телекомуникационните мрежи вече не са само икономическа инфраструктура, а ключов елемент от националната сигурност“, акцентира Владимир Малинов. „Проектът ще засили диверсификацията и суверенитета на данните между Европа и Азия и ще допринесе за повишаване на киберсигурността в енергийния сектор, като предостави физически независима телекомуникационна свързаност за сигурната експлоатация на критична инфраструктура“, подчерта още той.

Ползите за България са значими: стратегическо позициониране като дигитален хъб, привличане на инвестиции в центрове за данни и AI инфраструктура, създаване на високотехнологични работни места и укрепване на дигиталния суверенитет на страната. Кардеса е конкретна стъпка към дългосрочна конкурентоспособност и активното участие на България в европейската дигитална и AI екосистема.

Изграждането на черноморската система Кардеса ще стартира от България през 2027 г., като страната ни ще бъде позиционирана в началото на един от най-значимите нови дигитални коридори в международен мащаб.

В България компанията Новател ще изгради и оперира цифровата инфраструктура в района на Ахелой, както и две независими оптични трасета до София. Проектът се реализира в партньорство с „Булгартрансгаз“ ЕАД, което е пример за ефективно публично-частно сътрудничество между телекомуникационния и енергийния сектор.

В рамките на проекта „Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя: налична изградена тръба (Ø40) по трасето

София – Ботевград – Плевен – Полски Сеновец – Търговище – Провадия – Лозенец – Стара Загора – Пловдив – Ихтиман – София, първоначално предназначена за спомагателна комуникационна мрежа; до 50 кв. м терен в компресорни станции за контейнерни колокационни съоръжения.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN