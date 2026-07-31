×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
80.76 $/барел
Bitcoin
$64,356.2
Последвайте ни
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
80.76 $/барел
Bitcoin
$64,356.2
БГ Бизнес EK преведе на България 896 млн. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

EK преведе на България 896 млн. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Плащането отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи институцията.

Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност; по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата; развитие на устойчива инфраструктура и превози със сключването на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително за електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Revolut предлага нова безплатна услуга за няколко месеца на милиони свои потребители

България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1,1 млрд. евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции.

Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор.

Днес ЕК отпуска средства по етапите от ПВУ, които определя като задоволително изпълнени. ЕК ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни останалите реформи, се пояснява в съобщението.

Унищожен от ураган през 2005 г., днес този регион е световен енергиен лидер

С днешното плащане България е получила общо 6,17 млрд. евро или 68 на сто от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заради приключването на механизма по ПВУ в края на годината, държавите от ЕС трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до края на август и да представят последните си искания за плащане до края на септември, уточнява ЕК.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата