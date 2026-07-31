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БГ Бизнес Край на традиционното зърно? Все повече фермери от Пловдивско избират нахута

Край на традиционното зърно? Все повече фермери от Пловдивско избират нахута

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Големите земеделски производители в региона тази година са решили да се кооперират при отглеждането на нахут

Земеделски производители от Пловдивска област заменят част от традиционните зърнени култури с отглеждане на нахут. За да успеят по-лесно да реализират продукцията си на пазара, те обединяват усилията си и започват да работят съвместно. Четирима от големите земеделски производители в региона тази година са решили да се кооперират при отглеждането на нахут, протеинови култури и кориандър. Причината за промяната са ниските изкупни цени, които ги карат да заменят част от зърнените култури с бобови.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител, обяснява пред БНТ, че чрез обединението по-лесно могат да намират пазари, да създават по-големи партиди и да произвеждат семена. По думите му кооперирането не е само за отглеждането на нахут, а и за улесняване на доставките и постигане на по-добри цени благодарение на по-големия мащаб.

Снимка: Canva

Светослав Русалов, зърнопроизводител, посочва, че изкупните цени на традиционните култури са достигнали нива, каквито не са наблюдавани от около 20 години. Затова производителите започват да търсят разнообразяване на културите и да залагат на такива, които могат да осигурят по-високи доходи.

Зърнопроизводителите очакват една от най-скъпите реколти в историята

Въпреки че нахутът е трудна и капризна култура, земеделците решават да направят експеримент и засяват около 1000 декара в районите на Съединение, Брезово и село Труд. Произведената продукция се изнася за арабските държави и Турция. Русалов допълва, че културата е силно зависима от климатичните условия и добивите варират между 100 и 200 килограма от декар, което трудно покрива разходите, но производителите вярват, че бъдещето е в нейното развитие.

От следващата година земеделците планират да разширят площите, засети с нахут, като се надяват чрез кооперирането да постигнат по-добра реализация на продукцията и по-успешно присъствие на пазара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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