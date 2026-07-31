Край на традиционното зърно? Все повече фермери от Пловдивско избират нахута

Големите земеделски производители в региона тази година са решили да се кооперират при отглеждането на нахут

Земеделски производители от Пловдивска област заменят част от традиционните зърнени култури с отглеждане на нахут. За да успеят по-лесно да реализират продукцията си на пазара, те обединяват усилията си и започват да работят съвместно. Четирима от големите земеделски производители в региона тази година са решили да се кооперират при отглеждането на нахут, протеинови култури и кориандър. Причината за промяната са ниските изкупни цени, които ги карат да заменят част от зърнените култури с бобови.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител, обяснява пред БНТ, че чрез обединението по-лесно могат да намират пазари, да създават по-големи партиди и да произвеждат семена. По думите му кооперирането не е само за отглеждането на нахут, а и за улесняване на доставките и постигане на по-добри цени благодарение на по-големия мащаб.

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Светослав Русалов, зърнопроизводител, посочва, че изкупните цени на традиционните култури са достигнали нива, каквито не са наблюдавани от около 20 години. Затова производителите започват да търсят разнообразяване на културите и да залагат на такива, които могат да осигурят по-високи доходи.

Въпреки че нахутът е трудна и капризна култура, земеделците решават да направят експеримент и засяват около 1000 декара в районите на Съединение, Брезово и село Труд. Произведената продукция се изнася за арабските държави и Турция. Русалов допълва, че културата е силно зависима от климатичните условия и добивите варират между 100 и 200 килограма от декар, което трудно покрива разходите, но производителите вярват, че бъдещето е в нейното развитие.

От следващата година земеделците планират да разширят площите, засети с нахут, като се надяват чрез кооперирането да постигнат по-добра реализация на продукцията и по-успешно присъствие на пазара.