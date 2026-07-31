Знаете ли защо повечето нови автомобили нямат резервна гума?

Причините са няколко

Защо повечето нови автомобили нямат резервна гума? Една от причините е намаляването на разходите за производство. Всяко евро е от значение и чрез елиминирането на джантите и гумите се реализират значителни икономии. Също така много производители с удоволствие ще ви продадат резервна гума в пълен или намален размер като аксесоар.

След това е разходът на гориво. Автомобилите без резервни колела пестят минимално гориво, но всеки грам CO2 е важен за производителите на автомобили, когато тестват и отчитат разхода на гориво пред ЕС. Това намалява финансовата санкция, която трябва да платят, ако превозните им средства отделят повече CO2 от разрешеното, пише "24 часа". Гума, колело и крик обикновено тежат около 27 килограма.

Последната причина са хибридите или електрическите коли. В случая с тези автомобили е необходимо и намаляване на теглото, за да се намали разходът на енергия/гориво, но особено при хибридите, батерията понякога е разположена там, където се намира резервната гума. Ако колата не е снабдена с резервна гума, тя обикновено е оборудвана с уплътнител за гуми и въздушен компресор. Но ако гумата ви се спука на лошо място, този комплект няма да ви помогне.