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БГ Бизнес Знаете ли защо повечето нови автомобили нямат резервна гума?

Знаете ли защо повечето нови автомобили нямат резервна гума?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Причините са няколко

Защо повечето нови автомобили нямат резервна гума? Една от причините е намаляването на разходите за производство. Всяко евро е от значение и чрез елиминирането на джантите и гумите се реализират значителни икономии. Също така много производители с удоволствие ще ви продадат резервна гума в пълен или намален размер като аксесоар.

Това „поглъща“ горивото ви, без дори да го осъзнавате

След това е разходът на гориво. Автомобилите без резервни колела пестят минимално гориво, но всеки грам CO2 е важен за производителите на автомобили, когато тестват и отчитат разхода на гориво пред ЕС. Това намалява финансовата санкция, която трябва да платят, ако превозните им средства отделят повече CO2 от разрешеното, пише "24 часа". Гума, колело и крик обикновено тежат около 27 килограма.

Последната причина са хибридите или електрическите коли. В случая с тези автомобили е необходимо и намаляване на теглото, за да се намали разходът на енергия/гориво, но особено при хибридите, батерията понякога е разположена там, където се намира резервната гума. Ако колата не е снабдена с резервна гума, тя обикновено е оборудвана с уплътнител за гуми и въздушен компресор. Но ако гумата ви се спука на лошо място, този комплект няма да ви помогне.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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