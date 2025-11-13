Една трета от българите са претърпели финансови загуби заради непроверени онлайн съвети

Над 50% от анкетираните вземат финансови решения без да се консултират с професионалист или надежден източник

Следването на непроверени финансови съвети в интернет е довело до загуба на пари за 30 на сто от българите, според проучване на Dynata, проведено от името на Revolut, съобщават от финтех компанията.

Според изследването, проведено през юни сред представителна извадка от над 1000 души от българското население на възраст над 18 години, 19 на сто от претърпелите финансови загуби посочват, че загубените средства са в размер до 1000 евро.

По отношение на финансовите съвети, един на всеки пет респонденти е следвал онлайн препоръки без негативни резултати. От друга страна, 18 на сто никога не са използвали съвети от неизвестни онлайн източници, а 22 на сто са заявили, че никога не са инвестирали, търгували или търсили финансови съвети.

Налице е ясна разлика между половете, като мъжете проявяват по-голяма склонност към риск. 36 на сто от мъжете потвърждават, че са следвали онлайн финансови препоръки, които са довели до загуба, макар че повечето (25 на сто) са претърпели незначителни загуби под 1000 евро, пише в съобщението.

Като цяло почти 53 на сто от анкетираните признават, че вземат финансови решения, без да ги проверят с професионалист или надежден източник, като 24 на сто правят това от време на време, 6 на сто често, а 23 на сто рядко, предаде БТА.

48 на сто от анкетираните заявяват, че никога не следват онлайн препоръки. Жените (60 на сто) са по-предпазливи, когато става въпрос за доверие в онлайн финансовите съветници, в сравнение с мъжете (36 на сто), и никога не следват този тип съвети без да ги проверят. Освен това 33 на сто от младите хора (на възраст 18–34 години) споменават, че понякога използват този вид препоръки с надеждата да увеличат средствата си. По-зрелите поколения, от друга страна, никога не търсят или използват онлайн финансови консултации като вдъхновение да спестяват пари или да инвестират (52 на сто).

Страхът от измами е основната пречка за следване на онлайн препоръки за 39 на сто от анкетираните.

Други значителни притеснения сред анкетираните са схемите „помпай и изхвърли“ (12 на сто), пирамидалните схеми (42 на сто) и преувеличените или подвеждащи твърдения (23 на сто). Тези пречки варират в зависимост от възрастта и поколението, се отжекязва в проучването.

Половината от анкетираните в общата извадка (50 на сто) са уверени в способността си да разграничават достоверни и подвеждащи финансови съвети онлайн. Но най-често срещана е умерената увереност. Най-голямата част от анкетираните (40 на сто) са отговорили, че са „донякъде уверени“ в способността си да разпознават финансови съвети. 42 на сто от общата извадка посочват, че не са много уверени или изобщо не са уверени в способността си да разграничават финансовите съвети.

Мъжете (56 на сто) са по-уверени от жените (43 на сто) в способността си да разграничават достоверните от подвеждащите финансови съвети в интернет. Жените (53 на сто) са малко по-склонни от мъжете (32 на сто) да не са уверени изобщо или да не са много уверени.

