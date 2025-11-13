BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 13 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 13 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остана без отчетлива промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

