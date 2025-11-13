Курсът на еврото за 13 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остана без отчетлива промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN