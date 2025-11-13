Курсът на еврото за 13 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Платеното паркиране в София поскъпва – какво още се променя
Ето какви са новите цени
Еврото се продава за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара остана без отчетлива промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера.
