Последвайте ни
Свят Първият руски човекоподобен робот падна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

Първият руски човекоподобен робот падна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

bTV Бизнес екип

Роботът е част от амбицията на Русия да навлезе в глобалната надпревара за хуманоидни AI машини

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект – AIdol – претърпя провал по време на официалното си представяне. Машината бе рекламирана като най-новото постижение на руската компания Idol в областта на антропоморфната роботика, като по-голямата част от компонентите му са произведени в Русия.

Роботът, придружаван от двама асистенти, излезе на сцената под звуците на музиката от филма "Роки" и трябваше да демонстрира гъвкавостта и човешките движения на машината. Само секунди след старта обаче AIdol се спъна и падна. Персоналът се опита бързо да прикрие инцидента с платно, докато събираше разпръснатите части, а кадри, публикувани от независими руски медии, показват колко трудно се оказа да се скрие машината.

Две нови марки коли стъпват на българския пазар през декември

Главният изпълнителен директор на Idol, Владимир Витухин, обясни, че падането се дължи на проблеми с калибрирането и подчерта, че роботът все още е в тестова фаза.

„Надяваме се тази грешка да се превърне в ценен опит“, каза той.

Как ЕС засилва икономическия натиск срещу Русия?

Компанията уточнява, че AIdol е проектиран да изпълнява движения и да взаимодейства с околната среда по начин, близък до човешкия, благодарение на интегрирания изкуствен интелект.

Премиерата на робота е част от амбицията на Русия да се включи в глобалната надпревара за разработване на човекоподобни AI машини. Само дни по-рано Илон Мъск демонстрира уменията на робота си Optimus на годишното събрание на Tesla в Тексас, показвайки потенциала на тези машини да навлязат в производството, доставките и дори в ролята на лични асистенти.

