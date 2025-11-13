Първият руски човекоподобен робот падна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

Роботът е част от амбицията на Русия да навлезе в глобалната надпревара за хуманоидни AI машини

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект – AIdol – претърпя провал по време на официалното си представяне. Машината бе рекламирана като най-новото постижение на руската компания Idol в областта на антропоморфната роботика, като по-голямата част от компонентите му са произведени в Русия.

Роботът, придружаван от двама асистенти, излезе на сцената под звуците на музиката от филма "Роки" и трябваше да демонстрира гъвкавостта и човешките движения на машината. Само секунди след старта обаче AIdol се спъна и падна. Персоналът се опита бързо да прикрие инцидента с платно, докато събираше разпръснатите части, а кадри, публикувани от независими руски медии, показват колко трудно се оказа да се скрие машината.

Главният изпълнителен директор на Idol, Владимир Витухин, обясни, че падането се дължи на проблеми с калибрирането и подчерта, че роботът все още е в тестова фаза.

„Надяваме се тази грешка да се превърне в ценен опит“, каза той.

Компанията уточнява, че AIdol е проектиран да изпълнява движения и да взаимодейства с околната среда по начин, близък до човешкия, благодарение на интегрирания изкуствен интелект.

Премиерата на робота е част от амбицията на Русия да се включи в глобалната надпревара за разработване на човекоподобни AI машини. Само дни по-рано Илон Мъск демонстрира уменията на робота си Optimus на годишното събрание на Tesla в Тексас, показвайки потенциала на тези машини да навлязат в производството, доставките и дори в ролята на лични асистенти.

