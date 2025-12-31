BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66355 BGN
Петрол
61.21 $/барел
Bitcoin
$88,606.9
Последвайте ни
1 USD
1.66355 BGN
Петрол
61.21 $/барел
Bitcoin
$88,606.9
БГ Бизнес Основни тенденции в икономиката на България в края на 2025 г.

Основни тенденции в икономиката на България в края на 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

През декември 2025 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.8 пункта в сравнение с ноември 2025 г. по данни от бизнес анкетите на националната статистика. Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година.

Промишленост и строителство

Снимка: iStock

През декември 2025 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.8 пункта спрямо ноември 2025 г. През октомври 2025 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 7.7% спрямо октомври 2024 г. По сектори спадът е най-голям при:

  • Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.9%
  • Добивната промишленост – с 10.7%
  • Преработващата промишленост – с 6.5%

В същото време календарно изгладените данни показват ръст на строителната продукция с 3.1% спрямо октомври 2024 г., като по сектори увеличението е:

  • Строителство на съоръжения – 4.9%
  • Строителство на сгради – 2.8%
  • Специализирани строителни дейности – 2.1%

През октомври средното натоварване на промишлените мощности достига 75.4%, увеличавайки се с 0.3 пункта спрямо юли 2025 г.

Имотите в България през 2025 г.: Как се промениха цените на жилищата от януари досега? (ОБЗОР)

Брутният вътрешен продукт (БВП)

През третото тримесечие на 2025 г. произведеният БВП възлиза на 62 659.3 млн. лв. по текущи цени, което означава 9 755 лв. на човек от населението. В доларово изражение БВП е 37 413 млн. USD (5 824 USD на човек), а в евро – 32 037 млн. EUR (4 987 EUR на човек).

Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2025 г. спада с 4.0 пункта спрямо нивото си през юли, което се  дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Мненията за развитието на общата  икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са  по-негативни в сравнение с предходното наблюдение.

Оборотът в търговията на дребно през октомври 2025 г. нараства със 7.4% спрямо октомври 2024 г., показват календарно  изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с  нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 12.9%, както и при „Търговия на дребно с  автомобилни горива и смазочни материали“ - със 7.8%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи  изделия“ се наблюдава намаление - с 0.2%.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2025 г. са изразходвани 67.8% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 9.0% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2024 година.

Брутният външен дълг на България e нарастнал до 53,5 млрд. евро към края на октомври

Инвестиции

Брутното образуване в основен капитал през третото тримесечие на 2025 г. е 20.6% от БВП и се увеличава с 8.7% в реално изражение спрямо предходната година.

Преките чуждестранни инвестиции за януари – октомври 2025 г. нарастват с 2 566.2 млн. евро. Преките инвестиции в чужбина за същия период се повишават с 418.1 млн. евро.

Пазар на труда

Снимка: Getty Images / iStock

През третото тримесечие на 2025 г.:

  • Брой на заетите лица: 2 956 хил. (мъже – 1 563 хил., жени – 1 392.9 хил.)
  • Относителен дял на заетите (15+ години): 53.6% (мъже – 59.7%, жени – 48.1%)
  • Безработни: 104.5 хил. (мъже – 57%, жени – 43%)
  • Коефициент на безработица: 3.4%

Средната брутна работна заплата през септември 2025 г. е 2 580 лв., с увеличение от 1.4% спрямо август и 11.9% спрямо септември 2024 г. 34.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като пречка за дейността си.

Обявите за работа в България продължават да бележат ръст

Международни трансакции

През декември 2025 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се понижава с 4.1 пункта в сравнение с ноември  2025 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За октомври 2025 г. салдото по текущата сметка[2] е отрицателно и възлиза на 1 064.6 млн. евро при отрицателно салдо от 753.6  млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 4 052.1 млн. евро (3.6% от БВП) при отрицателно салдо от 392.7 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - октомври 2024 година.

Търговското салдо за октомври 2025 г. е отрицателно в размер на 1 044.4 млн. евро при дефицит от 739 млн. евро за октомври  2024 година. За януари - октомври 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 7 083.7 млн. евро (6.3% от БВП) при  дефицит от 3 548.2 млн. евро (3.4% от БВП) за същия период на 2024 година.

Износ и внос 

Снимка: Getty Images / iStock

Износът на стоки е 3 981.5 млн. евро за октомври 2025 г., като нараства със 76.5 млн. евро (2%) в сравнение с този за октомври  2024 година (3 905 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. износът е 35 447.1 млн. евро (31.6% от БВП), като намалява с 1 317.9  млн. евро (3.6%) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (36 765 млн. евро, 35.1% от БВП). Износът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Вносът на стоки за октомври 2025 г. е 5 025.9 млн. евро, като нараства с 381.8 млн. евро (8.2%) спрямо октомври 2024 година (4 644.1 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. вносът е 42 530.8 млн. евро (37.9% от БВП), като се увеличава с 2 217.6 млн. евро  (5.5%) спрямо същия период на 2024 г. (40 313.2 млн. евро, 38.5% от БВП). Вносът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 2.2%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2025 г. нарастват с 12.2 млн. евро, при ръст от 25 млн. евро за октомври 2024 година.  За януари - октомври 2025 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 418.1 млн. евро (при увеличение с 673.8 млн. евро за  януари - октомври 2024 година).

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 448.5 млн. евро за октомври 2025 г., при повишение с 332.6 млн. евро за октомври 2024 година.  За януари - октомври 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 2 566.2 млн. евро (при ръст от 2 430.8  млн. евро за януари - октомври 2024 година)

Цени

Снимка: iStock

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец,  а годишната инфлация за ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г. е 5.2%. През ноември 2025 г. спрямо предходния месец е  регистрирано увеличение на цените в групите: „Развлечения и култура“ (3.7%), „Транспорт“ (1.3%) и „Ресторанти и хотели“ (0.6%).  Намаление е регистрирано в групите: „Съобщения“ (-1.0%) и „Облекло и обувки“ (-0.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. индексът на цените на жилищата нараства с 15.4% в сравнение със същото тримесечие на 2024 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2025 г. се увеличава с 13.8% в сравнение с ноември 2024  година. Ръст на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35.2%, в  добивната промишленост - с 10.8%, както и в преработващата промишленост - с 9.5%.

През декември 2025 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

Парични и финансови показатели

През ноември 2025 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 6.8% (7.7% годишно нарастване през октомври 2025 година). В края на ноември 2025 г. широките пари са 175.028 млрд. лв. (79.7% от БВП) при 176.143 млрд. лв. към  октомври 2025 година (80.2% от БВП).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата