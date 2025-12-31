Основни тенденции в икономиката на България в края на 2025 г.

На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

През декември 2025 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.8 пункта в сравнение с ноември 2025 г. по данни от бизнес анкетите на националната статистика. Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година.

Промишленост и строителство

Снимка: iStock

През декември 2025 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.8 пункта спрямо ноември 2025 г. През октомври 2025 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 7.7% спрямо октомври 2024 г. По сектори спадът е най-голям при:

Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.9%

Добивната промишленост – с 10.7%

Преработващата промишленост – с 6.5%

В същото време календарно изгладените данни показват ръст на строителната продукция с 3.1% спрямо октомври 2024 г., като по сектори увеличението е:

Строителство на съоръжения – 4.9%

Строителство на сгради – 2.8%

Специализирани строителни дейности – 2.1%

През октомври средното натоварване на промишлените мощности достига 75.4%, увеличавайки се с 0.3 пункта спрямо юли 2025 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП)

През третото тримесечие на 2025 г. произведеният БВП възлиза на 62 659.3 млн. лв. по текущи цени, което означава 9 755 лв. на човек от населението. В доларово изражение БВП е 37 413 млн. USD (5 824 USD на човек), а в евро – 32 037 млн. EUR (4 987 EUR на човек).

Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2025 г. спада с 4.0 пункта спрямо нивото си през юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с предходното наблюдение.

Оборотът в търговията на дребно през октомври 2025 г. нараства със 7.4% спрямо октомври 2024 г., показват календарно изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 12.9%, както и при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - със 7.8%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се наблюдава намаление - с 0.2%.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2025 г. са изразходвани 67.8% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 9.0% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2024 година.

Инвестиции

Брутното образуване в основен капитал през третото тримесечие на 2025 г. е 20.6% от БВП и се увеличава с 8.7% в реално изражение спрямо предходната година.

Преките чуждестранни инвестиции за януари – октомври 2025 г. нарастват с 2 566.2 млн. евро. Преките инвестиции в чужбина за същия период се повишават с 418.1 млн. евро.

Пазар на труда

Снимка: Getty Images / iStock

През третото тримесечие на 2025 г.:

Брой на заетите лица: 2 956 хил. (мъже – 1 563 хил., жени – 1 392.9 хил.)

Относителен дял на заетите (15+ години): 53.6% (мъже – 59.7%, жени – 48.1%)

Безработни: 104.5 хил. (мъже – 57%, жени – 43%)

Коефициент на безработица: 3.4%

Средната брутна работна заплата през септември 2025 г. е 2 580 лв., с увеличение от 1.4% спрямо август и 11.9% спрямо септември 2024 г. 34.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като пречка за дейността си.

Международни трансакции

През декември 2025 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се понижава с 4.1 пункта в сравнение с ноември 2025 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За октомври 2025 г. салдото по текущата сметка[2] е отрицателно и възлиза на 1 064.6 млн. евро при отрицателно салдо от 753.6 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 4 052.1 млн. евро (3.6% от БВП) при отрицателно салдо от 392.7 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - октомври 2024 година.

Търговското салдо за октомври 2025 г. е отрицателно в размер на 1 044.4 млн. евро при дефицит от 739 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 7 083.7 млн. евро (6.3% от БВП) при дефицит от 3 548.2 млн. евро (3.4% от БВП) за същия период на 2024 година.

Износ и внос

Снимка: Getty Images / iStock

Износът на стоки е 3 981.5 млн. евро за октомври 2025 г., като нараства със 76.5 млн. евро (2%) в сравнение с този за октомври 2024 година (3 905 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. износът е 35 447.1 млн. евро (31.6% от БВП), като намалява с 1 317.9 млн. евро (3.6%) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (36 765 млн. евро, 35.1% от БВП). Износът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Вносът на стоки за октомври 2025 г. е 5 025.9 млн. евро, като нараства с 381.8 млн. евро (8.2%) спрямо октомври 2024 година (4 644.1 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. вносът е 42 530.8 млн. евро (37.9% от БВП), като се увеличава с 2 217.6 млн. евро (5.5%) спрямо същия период на 2024 г. (40 313.2 млн. евро, 38.5% от БВП). Вносът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 2.2%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2025 г. нарастват с 12.2 млн. евро, при ръст от 25 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 418.1 млн. евро (при увеличение с 673.8 млн. евро за януари - октомври 2024 година).

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 448.5 млн. евро за октомври 2025 г., при повишение с 332.6 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 2 566.2 млн. евро (при ръст от 2 430.8 млн. евро за януари - октомври 2024 година)

Цени

Снимка: iStock

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г. е 5.2%. През ноември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Развлечения и култура“ (3.7%), „Транспорт“ (1.3%) и „Ресторанти и хотели“ (0.6%). Намаление е регистрирано в групите: „Съобщения“ (-1.0%) и „Облекло и обувки“ (-0.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. индексът на цените на жилищата нараства с 15.4% в сравнение със същото тримесечие на 2024 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2025 г. се увеличава с 13.8% в сравнение с ноември 2024 година. Ръст на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35.2%, в добивната промишленост - с 10.8%, както и в преработващата промишленост - с 9.5%.

През декември 2025 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

Парични и финансови показатели

През ноември 2025 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 6.8% (7.7% годишно нарастване през октомври 2025 година). В края на ноември 2025 г. широките пари са 175.028 млрд. лв. (79.7% от БВП) при 176.143 млрд. лв. към октомври 2025 година (80.2% от БВП).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN