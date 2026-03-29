×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1517 BGN
Петрол
114.81 $/барел
Bitcoin
$66,808.9
Последвайте ни
Единствената дървена църква в България – ето къде се намира

bTV Бизнес екип

Според предание искрените молитви в храма носят изцеление

Храмът "Преображение Господне" в курорта Боровец е единствената дървена църква в България. Той е изграден по инициатива на общественици, учени и собственици на вили в Чамкория – старото име на Боровец.

Съществува предание, че искрените молитви в храма водят до изцеление, а някои от посетителите разказват, че след посещението си са се отказали от вредни навици и са променили живота си, пише БНР.

"Работейки в държавния архив, попаднахме на много интересни материали, свързани с Боровец и църквата. Оказа се, че тя е строена изцяло от българи. Проектант е арх. Никола Лазаров", разказва Любомир Николов, уредник в Историческия музей в Самоков.

По думите му изпълнител на строежа е предприемачът Петър Пиперков от Самоков, а самата църква е изградена за около година. Средствата са събрани от вилопритежателите в Чамкория, като за кратко време са набрани около 300 000 лева.

Идеята за построяването на храма датира още от 1909 г., когато собствениците на вили започват да изпращат писма до кмета на Самоков с настояване да бъде издигната църква в района.

В края на 20-те години на ХХ век започва по-мащабно развитие на курорта. Около 1927–1928 г. се заражда тенденция към модернизиране и преустройство на Чамкория с амбицията той да достигне европейско ниво. В плановете влиза и изграждането на голям курортен хотел с фонтан и езеро.

"Важно е да се отбележи, че в началото Чамкория е била просто гора без никаква инфраструктура. Общинското управление на Самоков решава да развие мястото като курорт. Първоначално той възниква като летен, а по-късно започват да се развиват и зимните спортове", допълва Николов.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата