Европейска страна започва тестове на автономното управление на автомобилите Tesla

Американският автомобилен производител Tesla е получил разрешение да тества своя софтуер за наблюдавано от човек автономно управление на автомобили в белгийския регион Фландрия, съобщава Ройтерс. Първоначално изпитанията ще започнат именно в този регион, предава БТА.

Според говорител на Аниг Де Ридер тестовете ще се провеждат с един автомобил. Компанията ще може да започне веднага след като получи регистрационен номер и застраховка, необходими за движението по пътищата. По думите му това може да се случи още същия ден или в петък, тъй като четвъртък е официален празник в Белгия. Така стартът на изпитанията може да бъде почти незабавен след административното одобрение.

Миналата седмица Аниг Де Ридер заяви, че Фландрия обмисля бързо одобрение на технологията, след като регулаторът в Нидерландия временно разреши използването ѝ по обществени пътища. Така Нидерландия стана първата страна в Европейски съюз, която допуска подобен софтуер, изискващ постоянен човешки надзор върху автомобила. След като бъде издадено разрешението във Фландрия, то ще важи за цялата територия на Белгия. Това означава, че тестовете могат да бъдат разширени извън първоначалния регион.

Превозното средство ще бъде изпробвано на около 5000 километра, за да се сравнят условията с тези в съседна Нидерландия, включително инфраструктурата и правилата за движение. Ако резултатите са положителни, може да се премине към временно европейско типово одобрение, посочва Аниг Де Ридер в публикация в социалната мрежа X.