Испания подготвя нови регулации за социалните мрежи

Испания ще продължи да работи по въвеждането на нови правила, които да направят социалните мрежи и изкуствения интелект по-безопасни, заяви пред Ройтерс министърът на цифровата трансформация Оскар Лопес, предава БНР. В парламента на страната вече се обсъжда законопроект за забрана на използването на социални мрежи от тийнейджъри.

Лопес подчерта, че „печалбата на четири технологични компании не може да бъде за сметка на правата на милиони хора“. По думите му влиятелни фигури лобират срещу предложената регулация, която предвижда ограничаване на високорискови системи за изкуствен интелект или задължаване на компаниите да разкриват как работят алгоритмите в социалните мрежи. Той отбеляза, че позицията му съвпада с тази на председателката на Урсула фон дер Лайен, която заяви, че ще бъдат предприети мерки за защита на децата в социалните мрежи.

Министърът посочи, че Испания настоява за общоевропейски подход, тъй като единни правила са по-ефективни за прилагане в рамките на над 400 милиона граждани в Европейски съюз, отколкото отделни национални регулации. Така според него се осигурява по-ясна и последователна рамка за технологичния сектор.

Испания се позиционира като един от водещите защитници на концепцията за „надежден изкуствен интелект“, както я нарича Лопес. Този модел според него трябва да поставя на първо място защитата на личните данни, демокрацията, непълнолетните и обществената сигурност, а не бързината на развитие или максимизирането на печалбата.

По въпроса за онлайн анонимността Лопес заяви, че тя не трябва да предпазва извършителите от отговорност. Според него, ако дадено действие е незаконно в реалния свят, то не може да бъде законно и във виртуалното пространство. „Точка“, подчерта министърът на цифровата трансформация на Испания Оскар Лопес.