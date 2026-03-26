Според експерти: Кой е най-добрият начин да кажете на служител, че е уволнен?

Много мениджъри изживяват трудно раздялата с техни служители, но понякога тя ся оказва необходима

Понякога мениджърите се изправят пред трудната задача да освободят служител, който не се представя на очакваното ниво. Но как най-добре да съобщите новината, особено когато проблемът не е груба грешка, а по-скоро недостатъчни умения или несъответствие с позицията? Този момент изисква внимателен подход и предварителна подготовка.

Снимка: iStock

Преди да вземете решение за уволнение, е важно да сте направили всичко възможно за развитието на служителя. Консултацията с отдел „Човешки ресурси“ и осигуряването на обучение могат да помогнат на служителя да усвои необходимите умения. „Дайте им шанс да се научат, като им покажете стъпка по стъпка какво се очаква“, съветва Алисия Басук, ментор по глобално изпълнително лидерство пред ВВС. Ако усилията не доведат до резултат, тогава разделянето е оправдано и можете да сте сигурни, че сте постъпили правилно.

Ключово е как комуникирате решението. Робърт Сътън, автор и професор в Станфорд, подчертава, че има разлика между „какво правите“ и „как го правите“. Служителят трябва да разбере защо е необходимо уволнението и че това не е произволно решение на ръководството. Дори ако не може да контролира изхода, служителят може да участва в процеса, например като се обсъдят времето и начинът на напускане, което помага да се запази усещането за справедливост.

Ако причината за уволнението е поведение, избягвайте обвинителния тон. Срещата не трябва да се използва за изразяване на лични недоволства. Вече е добре да има документирани доказателства за проблемите – писмени предупреждения или имейли, които ясно посочват несъответствията. Това дава възможност на служителя да разбере причините и предотвратява оправдания като „не знаех“.

Срещата трябва да бъде кратка и директна. Не бива да се бавите с дълги обяснения или ненужни съжаления. По-добре е да започнете с ясен израз като: „Много съжалявам, [име], но днес трябва да се разделите с компанията“, и да оставите кратка пауза, за да осмисли служителят съобщението. След това можете да предоставите допълнителни разяснения за причините и за следващите стъпки.

Накрая, не провеждайте срещата сами. Присъствието на друг мениджър или представител на отдел „Човешки ресурси“ е препоръчително, тъй като реакциите могат да бъдат емоционални и непредвидими. Подкрепата от трета страна осигурява спокойствие и за двете страни и помага разговорът да протече професионално и справедливо.

