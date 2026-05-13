×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
106.37 $/барел
Bitcoin
$81,223.1
Последвайте ни
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
106.37 $/барел
Bitcoin
$81,223.1
Свят Румънската икономика остава в рецесия, инфлацията надхвърли 10%

Румънската икономика остава в рецесия, инфлацията надхвърли 10%

Свят

bTV Бизнес екип

На годишна база БВП е намалял с 1,5%

Румънската икономика остава в рецесия. През първото тримесечие е отчетен спад както спрямо края на миналата година, така и спрямо същия период на 2025 г., предаде БГНЕС.

Годишната инфлация през април надхвърли 10%, но основният натиск не идва от горивата или храните, а от рязко и неочаквано поскъпване на наемите, които са скочили с 33% само за месец.

По официални данни икономиката на Румъния се е свила с 0,2% през първото тримесечие спрямо последното тримесечие на миналата година. На годишна база БВП е намалял с 1,5%.

Националният статистически институт обаче ревизира данните за миналата година и отчете, че през третото тримесечие на 2025 г., непосредствено след увеличението на ДДС, икономиката всъщност е била в стагнация. Това означава, че технически Румъния е влязла в рецесия през октомври, а не през лятото, както първоначално беше съобщено. Техническа рецесия означава две поредни тримесечия на спад на БВП.

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Инфлацията мина 10%

Според Националния статистически институт годишната инфлация е достигнала 10,7% през април, месец, белязан от Великденските празници и по-високо потребление. На месечна база цените са се увеличили с 0,84% спрямо март.

Неочаквано основният двигател на инфлацията не са храните или горивата, а наемите. Те са поскъпнали с 33,5% спрямо предходния месец.

Европейска страна започва тестове на автономното управление на автомобилите Tesla

Този скок изглежда не е пряко свързан с обезценяването на румънската лея. Еврото започна да поскъпва спрямо леята на 28 април и достигна пик на 6 май, ден след вота на недоверие, който свали правителството на Боложан. Месечният ръст на обменния курс обаче е около 5%. Това подсказва значително увеличение на наемите в евро, вероятно от 1 март, с ефект върху плащанията през април.

Официалните данни показват, че храните са поскъпнали с 0,5% през април спрямо предходния месец, а нехранителните стоки - с 0,4%. Бензинът дори е поевтинял с 1,2%, докато дизелът е поскъпнал с 2,3%.

Най-силен натиск върху инфлацията оказват услугите, които са поскъпнали с 2,3% само за месец. Освен наемите, значително увеличение има и при самолетните билети - с 27%, което обичайно се свързва с Великденските празници.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата