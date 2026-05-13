Румънската икономика остава в рецесия, инфлацията надхвърли 10%

Румънската икономика остава в рецесия. През първото тримесечие е отчетен спад както спрямо края на миналата година, така и спрямо същия период на 2025 г., предаде БГНЕС.

Годишната инфлация през април надхвърли 10%, но основният натиск не идва от горивата или храните, а от рязко и неочаквано поскъпване на наемите, които са скочили с 33% само за месец.

По официални данни икономиката на Румъния се е свила с 0,2% през първото тримесечие спрямо последното тримесечие на миналата година. На годишна база БВП е намалял с 1,5%.

Националният статистически институт обаче ревизира данните за миналата година и отчете, че през третото тримесечие на 2025 г., непосредствено след увеличението на ДДС, икономиката всъщност е била в стагнация. Това означава, че технически Румъния е влязла в рецесия през октомври, а не през лятото, както първоначално беше съобщено. Техническа рецесия означава две поредни тримесечия на спад на БВП.

Инфлацията мина 10%

Според Националния статистически институт годишната инфлация е достигнала 10,7% през април, месец, белязан от Великденските празници и по-високо потребление. На месечна база цените са се увеличили с 0,84% спрямо март.

Неочаквано основният двигател на инфлацията не са храните или горивата, а наемите. Те са поскъпнали с 33,5% спрямо предходния месец.

Този скок изглежда не е пряко свързан с обезценяването на румънската лея. Еврото започна да поскъпва спрямо леята на 28 април и достигна пик на 6 май, ден след вота на недоверие, който свали правителството на Боложан. Месечният ръст на обменния курс обаче е около 5%. Това подсказва значително увеличение на наемите в евро, вероятно от 1 март, с ефект върху плащанията през април.

Официалните данни показват, че храните са поскъпнали с 0,5% през април спрямо предходния месец, а нехранителните стоки - с 0,4%. Бензинът дори е поевтинял с 1,2%, докато дизелът е поскъпнал с 2,3%.

Най-силен натиск върху инфлацията оказват услугите, които са поскъпнали с 2,3% само за месец. Освен наемите, значително увеличение има и при самолетните билети - с 27%, което обичайно се свързва с Великденските празници.

