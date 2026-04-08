Дума на деня: Касиране на избори

Колко вида касиране на избори има?

Касирането на избори означава официално оспорване и евентуална отмяна на изборните резултати, когато има сериозни съмнения за нарушения, които могат да са повлияли на вота. В българското законодателство са предвидени два вида касиране – пълно и частично. Темата често се повдига при съмнения за манипулации, купен вот или нарушения при броенето на бюлетините.

При пълно касиране се отменят резултатите от изборите в цялата страна. Това се случва, ако нарушенията са толкова съществени, че изкривяват реалната воля на избирателите. В такъв случай се насрочват нови избори. Частичното касиране, от своя страна, засяга само определени секции или райони, където са установени проблеми, и води до корекция на резултатите, без да се стига до нов национален вот.

Процедурата за касиране е сложна и минава през няколко етапа. Жалба могат да подадат партии, коалиции или кандидати, участвали в изборите, в кратък срок след обявяване на резултатите. За да бъде разгледан случаят, трябва да бъде сезиран Конституционният съд от институция с такова право – например президентът, Министерският съвет или част от народните представители.

Конституционният съд решава дали има достатъчно доказателства за нарушения, които да оправдаят касиране. Практиката показва, че пълното касиране е изключително рядко и трудно постижимо, докато частични корекции на резултати са възможни при доказани нередности.