×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Последвайте ни
Дума на деня: Застъпник на избори

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "застъпник на избори"?

Застъпникът на избори е лице, което представлява интересите на определена партия, коалиция или инициативен комитет в изборния процес. Той присъства в изборната секция в деня на вота и следи дали процедурите се провеждат законосъобразно и прозрачно, като има право да наблюдава работата на секционната избирателна комисия.

Основната роля на застъпника е да гарантира честността на изборите, като следи за нарушения, нередности или опити за манипулация. Той може да подава сигнали и възражения, както и да изисква вписването им в протоколите, когато установи проблем. Застъпникът няма право да пречи на изборния процес, но може активно да защитава правата на представляваната от него страна.

За да бъде застъпник, човек трябва да бъде предварително регистриран и да притежава съответните документи, удостоверяващи правомощията му. Ролята изисква отговорност, внимание и добро познаване на изборното законодателство, тъй като от неговите действия зависи в известна степен прозрачността и доверието в изборния процес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
