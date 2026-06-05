БВП на България гони 27,4 милиарда евро: Кой сектор дърпа икономиката нагоре?

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ЕК ни препоръчва промяна на плоския данък
Съветът към България е да подобри данъчната си система
За крайно потребление отиват огромните 81.3% от произвеждания БВП
През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България бележи сериозен ръст от 3,1% в сравнение с 2025 г. Това показват данни от Националния статистически институт (НСИ). Позитивната тенденция се запазва и на тримесечна база, като икономиката добавя 0.7% спрямо края на миналата година по сезонно изгладени данни.
Според предварителните данни икономическият мащаб на страната изглежда така:
Услугите доминират, индустрията наваксва
Услугите остават абсолютен лидер. Те държат лъвския дял от 71.8% от добавената стойност в страната, въпреки лекия спад от 1.5 процентни пункта на годишна база. Индустриалният сектор отбелязва сериозен скок в тежестта си, увеличавайки дела си с 1.6 процентни пункта до 26.7%. Аграрният сектор свива присъствието си до едва 1.5% от общата БДС.
Реалният растеж на БДС се дължи на отлични резултати в няколко ключови направления. На годишна база най-силно се представят:
На фона на общия оптимизъм, сериозен спад от 4.6% се регистрира в добивната и преработващата промишленост, както и в енергийния сектор.
Българите продължават да харчат активно. За крайно потребление отиват огромните 81.3% от произвеждания БВП (което е ръст от 7.8% на годишна база) . Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) също бележат скок от 18.7% и вече оформят 15.7% от икономическия пай.
Единствената по-сериозна пробойна остава външнотърговското салдо, което е отрицателно. Износът на стоки и услуги бележи спад от 7.4% на годишна база , докато вносът се е увеличил с 8.2% – ясен знак, че вътрешното потребление се задоволява в голяма степен от чужди стоки.
Съветът към България е да подобри данъчната си система
Всичко, което трябва да знаете