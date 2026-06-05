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БГ Бизнес БВП на България гони 27,4 милиарда евро: Кой сектор дърпа икономиката нагоре?

БВП на България гони 27,4 милиарда евро: Кой сектор дърпа икономиката нагоре?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

За крайно потребление отиват огромните 81.3% от произвеждания БВП

През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България бележи сериозен ръст от 3,1% в сравнение с 2025 г. Това показват данни от Националния статистически институт (НСИ). Позитивната тенденция се запазва и на тримесечна база, като икономиката добавя 0.7% спрямо края на миналата година по сезонно изгладени данни. 

Къде сме в момента?

Снимка: НСИ

Според предварителните данни икономическият мащаб на страната изглежда така:

  • Общ обем на БВП: Достига 27 330.2 млн. евро (по текущи цени).
  • БВП на глава от населението: Всеки български гражданин се равнява на 4 262 евро от общата стойност (или 4 988 долара при среден курс за тримесечието) . 
  • Брутна добавена стойност (БДС): Бизнесът и държавният сектор са произвели реална стойност за 23 836.6 млн. евро.

Услугите доминират, индустрията наваксва

Услугите остават абсолютен лидер. Те държат лъвския дял от 71.8% от добавената стойност в страната, въпреки лекия спад от 1.5 процентни пункта на годишна база. Индустриалният сектор отбелязва сериозен скок в тежестта си, увеличавайки дела си с 1.6 процентни пункта до 26.7%.  Аграрният сектор свива присъствието си до едва 1.5% от общата БДС. 

Кой дърпа икономиката нагоре?

Реалният растеж на БДС се дължи на отлични резултати в няколко ключови направления. На годишна база най-силно се представят: 

  • Държавно управление, образование и здравеопазване (+5.6%)
  • Операции с недвижими имоти (+5.3%)
  • Строителство (+4.3%)
  • Финансови и застрахователни дейности (+4.1%)

На фона на общия оптимизъм, сериозен спад от 4.6% се регистрира в добивната и преработващата промишленост, както и в енергийния сектор. 

Потреблението и инвестициите

Снимка: НСИ

Българите продължават да харчат активно. За крайно потребление отиват огромните 81.3% от произвеждания БВП  (което е ръст от 7.8% на годишна база) . Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) също бележат скок от 18.7% и вече оформят 15.7% от икономическия пай. 

Единствената по-сериозна пробойна остава външнотърговското салдо, което е отрицателно. Износът на стоки и услуги бележи спад от 7.4% на годишна база , докато вносът се е увеличил с 8.2% – ясен знак, че вътрешното потребление се задоволява в голяма степен от чужди стоки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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