„Нито един турист повече“: Как Барселона се справя със свръхтуризма?

Основната цел на новата политика е да подобри качеството на живот в кварталите, които са най-силно засегнати

Крайбрежният град Барселона, известен със своята каталунска култура, архитектурата на Гауди, футболните мачове на „Камп Ноу“ и фестивалите през цялата година, отдавна е сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. Въпреки това местните жители и властите все по-често изразяват тревога, че градът се превръща в жертва на собствения си успех, тъй като свръхтуризмът започва осезаемо да влияе върху ежедневието. Още преди две години недоволството прерасна в масови протести, при които хиляди жители пръскаха туристи с водни пистолети в знак на несъгласие с масовия туризъм. През миналата година демонстрациите се повториха, а по улиците се появиха плакати с послания като „Масовият туризъм убива града“ и „Вашите почивки, моето нещастие“.

На фона на нарастващото напрежение новият комисар на Барселона по устойчив туризъм Хосе Антонио Донайре представи стратегия за ограничаване на броя на посетителите под мотото „Нито един турист повече“. Това не означава, че градът ще се затвори за туристи, а че ще се стреми да контролира растежа на сектора. Пред „Ню Йорк Таймс“ комисарят обясни, че Барселона приема около 16 млн. посетители годишно, докато населението ѝ е приблизително десет пъти по-малко. Според него прагът от 15,7 млн. туристи, отчетен през 2025 г., е оптималният, а 16 млн. трябва да бъде абсолютният максимум.

Основната цел на новата политика е да подобри качеството на живот в кварталите, които са най-силно засегнати от туризма. Сред основните проблеми са растящите цени на жилищата и претовареният обществен транспорт. Донайре заявява, че градът не желае повече да увеличава броя на туристите, а да управлява по-разумно профила на посетителите. В момента около две трети от тях пътуват с цел почивка, но администрацията иска да постигне по-балансирано разпределение - една трета бизнес туристи, една трета посетители с културни интереси и една трета туристи за отдих. За тази цел ще бъдат насочени специални промоционални кампании към различните групи.

Комисарят смята още, че ограничаването на местата за настаняване ще помогне за овладяване на туристическия поток. По думите му още това лято има хора, които не успяват да посетят Барселона, защото не могат да намерят свободно място за настаняване, а градът няма намерение да увеличава капацитета си. Освен това той настоява регионалните власти да повишат значително данъка за круизните кораби, така че да обезкуражат еднодневните посещения. Приходите от туристическия данък според него трябва да се инвестират в обществени услуги като сигурност, транспорт, канализация и електроснабдяване, както и в инициативи за възстановяване на идентичността на града. Като пример той посочва емблематичната улица „Ла Рамбла“, която според много жители вече е изгубила местния си облик заради множеството туристически обекти.

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Донайре подчертава, че Барселона не води „антитуристическа“ политика, а поставя на първо място правото на жителите да живеят спокойно в собствения си град, независимо че туризмът носи около 13% от местната икономика. За справяне със свръхтуризма вече са въведени редица мерки. През 2024 г. общинският съвет реши да не подновява разрешителните за краткосрочно отдаване под наем на ваканционни жилища, като целта е до 2028 г. около 10 000 апартамента да бъдат върнати на жилищния пазар. Междувременно туристическият данък беше увеличен до между 10 и 15 евро на човек за нощувка, а от 1 април 2026 г. посетителите плащат както регионален, така и градски туристически данък, което превръща Барселона в един от градовете с най-високи подобни такси в Европа.

Освен това през юли 2025 г. градската управа и пристанищните власти представиха план за намаляване на круизните терминали от седем на пет, с което дневният капацитет ще бъде ограничен от 37 000 на 31 000 пътници. Политиците също подкрепят идеята туристическият данък за еднодневните круизни посетители да бъде увеличен до 26 британски лири на ден, макар че подобни промени все още не са приети. Нови правила ще бъдат въведени и за някои от най-посещаваните туристически места, сред които пазарът „Ла Бокерия“. Там ще се дава приоритет на продажбата на местни продукти за жителите, а сергиите ще могат да предлагат готова храна, но няма да имат право да обслужват единствено туристи. Междувременно Испания очаква през тази година да посрещне рекордните 100 млн. международни посетители.