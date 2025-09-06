1 USD
До 1 октомври 2026 г. българската част на Вертикалния коридор ще бъде готова

До 1 октомври 2026 г. българската част на Вертикалния коридор ще бъде готова

bTV Бизнес екип

80% от тръбите по участъкът Кулата–Кресна вече са заварени и положени, съобщава Владимир Малинов

„Доказахме, че с общите усилия на 9-те газови оператора от 7 страни (Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова) можем да постигнем много и от концепция Вертикалният коридор днес е проект, който вече се изгражда и променя енергийния пейзаж. До 1-ви октомври 2026 г. инфраструктурата на българска територия ще бъде изградена и увеличеният капацитет ще се предлага на следващия годишен търг“.

Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов в рамките на участието си в 9-ия Енергиен форум за Югоизточна Европа, организиран в Солун от Американско-гръцката търговска камара и Гръцката асоциация за енергийна икономика, съобщи БТА. Сред водещите теми на енергийния форум бе Вертикалният газов коридор и неговата роля за гарантиране енергийната сигурност и индустриална конкурентоспособност на региона. 

„След като вече стартирахме с изграждането на необходимата инфраструктура, ще е важно да направим маршрутът още по-атрактивен. Вертикалният коридор е изцяло в унисон с политиката на САЩ за увеличаване дела на американския втечнен газ в региона“, подчерта Малинов.

По думите му ако се комбинират LNG от САЩ, с инвестиция от американски компании, американски технологии и финансиране ще се осигури възможност този проект да се използва и за производство на необходимата електроенергия в региона като по този начин ще се увеличи атрактивността на американския газ

Малинов информира участниците в конференцията за напредъка в изпълнението на строителните дейности на българска територия. В участъка от Кулата до Кресна, който е с дължина 48 км. 80% от тръбите са вече заварени и същите са положени в изкопаната траншея. В края на месец август стартираха реалните строителни дейности по лупинга Рупча – Ветрино, с който ще се увеличи капацитетът между България и Румъния

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов проведе двустранна среща с аташето на Департамента по енергетика на САЩ за Централна и Източна Европа г-жа Арлийн Фетизанан, предаде БТА.

Двамата обсъдиха значението на Вертикалния коридор като ключова инфраструктура за засилване на енергийната сигурност, гарантиране доставките на природен газ от сигурни източници и развитие на интегрирания регионален пазар в Югоизточна Европа.

По думите на представителя на Департамента по енергетика американското правителство разчита на Булгартрансгаз за засилване ролята на LNG от САЩ за региона в унисон с европейската политика за пълна забрана на доставките на руски природен газ до 2027 г. Г-жа Фетизанан изрази готовността за експертна подкрепа на САЩ с цел подобряване конкурентоспособността на инфраструктурата за пренос на газ. 

