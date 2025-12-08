В наша съседка един на всеки десет пенсионери продължава да работи

Около 10% комбинират работа и пенсия

Гърция използва значително по-слабо потенциала на младите и по-възрастните работници спрямо другите развити икономики, въпреки че е сред страните, които изпитват най-силен натиск от застаряващо население. Делът на пенсионерите, които остават трудово активни, е едва един от десет, а младежката безработица се доближава до 20%. Участието на жените в работната сила също изостава – 10,9% при средно 6,5% за еврозоната, отбелязва „Катимерини“, цитира БГ НЕС.

Снимка: iStock

В половината държави от ОИСР действат механизми, които насърчават удължаването на трудовата кариера, с изключение на професиите с високо физическо натоварване. В Гърция обаче – както и в Белгия, Люксембург и Турция – стимули за отлагане на пенсионирането практически липсват или са минимални. Това допълнително ограничава участието на по-възрастните в пазара на труда.

Около 10% от гръцките пенсионери комбинират работа и пенсия, като страната е сред малкото в Европа, в които хората, работещи след достигане на пенсионна възраст, продължават да плащат пълни осигурителни вноски – по същество допълнителен „данък“ върху труда на пенсионерите. Гърция и Испания налагат съответно 10% и 9% допълнителна осигурителна тежест, която не води до по-висок размер на бъдещата пенсия. За разлика от тях Чехия освобождава работещите пенсионери от пенсионни вноски, като запазва само работодателските, което действа като стимул за заетостта.

Ниските заплати в Гърция също подкопават мотивацията за продължаване на трудовата активност, тъй като намаляват възвръщаемостта от допълнителни години работа. Този фактор, в комбинация с липсата oт стимули, допринася за ограниченото присъствие на възрастните работници на пазара на труда, въпреки увеличената продължителност на живота и хроничния недостиг на работна сила.

Паралелно с това страната не успява да интегрира и близо една пета от младите хора. Безработицата сред лицата под 25 години е 18,8% – значително над средното за еврозоната от 14,4%. Жените също са слабо представени – 10,9% безработица при 6,5% в еврозоната. Така още една ключова група остава частично изключена от пазара на труда.

В резултат на това значителни човешки ресурси – както млади, така и по-възрастни – остават недоизползвани на фона на неблагоприятните демографски прогнози, засилващ се недостиг на работна сила и увеличаващ се дял на възрастното население.

