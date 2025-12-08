САЩ планува да прекрати издаването на хартиени чекове

90% от потребителите миналата година са предпочели да не използват чекове за плащане на сметки

След края на стотинката, която Монетният двор на САЩ спря да произвежда за първи път от 238 години, все по-често се повдига въпросът дали хартиените чекове няма да последват същата съдба. Макар тази тема да не привлече толкова шумно внимание, както монетата, през последните месеци се наблюдават знаци, че традиционните чекове постепенно може да бъдат изтласкани от платежната система. В края на септември правителството прекрати изпращането на по-голямата част от хартиените чекове за социални и други федерални плащания, като част от инициативата за цялостна дигитализация, предава CNN.

Снимка: Getty Images/iStock

В четвъртък Федералният резерв публикува становище, че обмисля — но на този етап само като възможност — да прекрати услугите за обработка на чекове, които предоставя на банките. Като алтернативи се посочват по-значителни инвестиции в инфраструктурата за разплащане, макар че това би увеличило разходите; или запазване на сегашните нива на финансиране, което неизбежно би довело до по-ниска надеждност в бъдеще. В съобщението си централната банка подчертава, че използването на чекове постоянно намалява, измамите с тях растат, а дигиталните форми на плащане стават все по-достъпни.

Последни данни на Федералния резервен банк в Атланта показват, че над 90% от потребителите миналата година са предпочели да не използват чекове за плащане на сметки, а едва 6% реално са го направили — сериозен спад спрямо 18% през 2017 г. Потребителите определят чековете и като почти най-неудобния метод за плащане, веднага след паричните преводи, и като най-малко сигурния безналичен вариант. Въпреки това хартиените чекове все още представляват около 5% от транзакциите и 21% от общата им стойност — аргумент, който заместник-председателят на Федералния резерв по надзора Мишел Боуман изтъква, за да се противопостави на идеята за прекратяване на услугите.

Чековете имат дълга история — близо 2400 години, а първите им съвременни версии стават популярни преди около пет века. Въпреки че сега се използват много по-рядко, внезапното им премахване би създало проблеми за групи, които разчитат именно на тях: хора без достъп до банкова сметка (около 6% от възрастните през 2024 г., като делът им достига 22% при доходи под 25 000 долара), по-възрастни граждани, които не боравят лесно с нови технологии, и приблизително 10% от американците, които дори не притежават смартфон.

Не трябва да се подценява и ролята на чековете за бизнеса. Някои търговци продължават да разчитат на тях, за да избегнат високите такси за транзакции при кредитни карти, а други потребители плащат месечните си сметки чрез чекове, често без да го осъзнават – когато банката изпраща плащания от тяхно име. Според Дъг Кантор от Националната асоциация на магазините за хранителни стоки прекратяването на услугите за разплащане с чекове би довело до сериозни и трудно предвидими последствия. Той смята, че макар в бъдеще хартиените чекове вероятно да изчезнат, това няма да се случи скоро, тъй като значителна — макар и малцинствена — група потребители все още зависи от тях.

