1 USD
1.1706 BGN
Дянков призова за спешни мерки срещу високата инфлация

bTV Бизнес екип

Според него ревизия на бюджет 2025 г. ще извади дефицит в рамките на 5 - 5,5%

Инфлацията трябва да се бори веднага, заяви Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет.

"Първо трябва да се справят с един проблем, който е инфлацията. Вчера имаше данни за много рязко увеличаване на инфлацията през последния месец - над 7%. Което ние не сме виждали от, може би, 4 години на месечна основа. И понеже това е пряка част от програмата на победителите от "Прогресивна България" - антиинфлационна политика, предполагам бюджет и антиинфлация ще станат една тема, което означава бързи мерки занапред. И може би, ако имат време, малко се съмнявам, да се върнат назад и това, което с вас многократно сме говорили, да кажат истината за поне последния бюджет за 2025 г., колко е завършила държавата, колко е истинският дефицит. Защото помните, че правителството "Желязков" се тупаше по рамената колкото може и каза: "Ние сме под 3%". Европейската комисия миналата седмица каза 3,5%. Но това не включва различните счетоводни творчества, които Европейската комисия тепърва трябва да разглежда. Предварителното взимане от банките, например, вкарването на пари в ББР, сега пък ги изкараха, така че това също трябва да се смята.", обясни Дянков, пред БНТ.

Външният дълг на България расте с над 30% за година

Според него ревизия на бюджет 2025 г. ще извади дефицит в рамките на 5 - 5,5%. "Това е важно, за да може в следващия бюджет, който също трябва да приемат в рамките на месец, може би, да се знае реално на какво се стъпва. Защото едно е да се каже „имаме 3,5%, трябва до 3% да стигнем", друго е да се каже "имаме 5 - 5 и нещо – трябва да режем наполовина“.

На въпрос как се бори инфлацията, Дянков отговори: "Аз неслучайно почнах с инфлацията, защото там темата е по-трудна. Темата с дефицита е болезнена, но тя е от няколко години и на едно ново правителство все пак се има толеранс от няколко месеца. Докато инфлацията трябва да се бори веднага. Там служебният кабинет направи някои мерки. Знаете, направи се пакет от мерки – малък пакет, за радост, защото това е кратък период. Но виждаме, че инфлацията рязко се увеличи. Пак казвам - над 7% само за последния месец. И там има два начина. Единият начин, популистки да го наречем, е да започнат да се слагат различни тавани на цените. Това звучи добре политически, много се харчи, така да се каже. Проблемът е, че ти, за да знаеш какъв е таванът, ти трябва да знаеш надценката върху какво е, т.е. колко струва тази стока. Това е невъзможно да се знае – зависи от пазара, външния, вътрешния, от самите търговци. Този тип тавани, съм убеден, че и новото правителство ще използва под някаква форма, но те не работят."

Цената на природния газ на хъба TTF е 47 евро за мегаватчас

По думите на Дянков другият начин е чрез намаляване на консумацията. "Какво означава това? С вас също сме говорили многократно – веднага да се махнат автоматичните индексации в цялата държавна администрация и във всички части на държавната администрация. Защото всъщност това подхранва инфлацията в България. Подхранва потреблението. Защото се получава така, че в момента, в който има инфлация, тези автоматични индексации… за вашите зрители какво означава: моята заплата, като председател на Фискалния съвет, също автоматично се индексира спрямо средната заплата на служителите в Народното събрание. Така че при инфлация от 7% за миналия месец, това означава, че след 2 - 3 месеца в Народното събрание ще се вдигнат всички заплати със 7%.", обясни финансистът.

Премахването на автоматичните индексации според председателя на Фискалния съвет е правилна стъпка. "Едно ново правителство буквално с първото заседание може това да го направи. И това ще има доста добър ефект върху намаляване на инфлацията, която тепърва предстои."

"Няма да намаляваме заплати, ще намаляваме процеса на постоянно увеличаване, което върви напред. В смисъл - има инфлация, веднага се увеличават заплатите, това вкарва нова инфлация и се гради по този начин една вълна, която току-що беше започнала да спада в началото на годината и сега започва да се вдига. По някакъв начин трябва да се бори инфлацията. Това е начинът, който бързо за два-три месеца ще даде ефект. И оттам нататък редица промени в администрацията. Говорили сме за мерки, които буквално за месец ново правителство може да вземе: вместо да имаме 19 министри и 3 вицепремиери, да имаме 15 - 13. Започнаха да излизат някакви идеи. Да започнем да съкращаваме администрацията."

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

