Външният дълг на България расте с над 30% за година

Външният дълг на България расте с над 30% за година

bTV Бизнес екип

Брутният външен дълг достига 65,3 млрд. евро

Брутният външен дълг на България в края на февруари възлиза на 65,269 млрд. евро (52,9 процента от прогнозния БВП) по предварителни данни, което е с 15,7023 млрд. евро (31,7 процента) повече в сравнение с края на февруари 2025 г. (49,5667 млрд. евро, 42,7 процента от БВП), съобщават от БНБ, цитирано от БТА. 

Силен ръст при краткосрочния дълг

Особено отчетливо е нарастването на краткосрочните задължения. Те достигат 19,38 млрд. евро, което е 29,7% от брутния външен дълг и 15,7% от БВП. На годишна база краткосрочният дълг се увеличава с над 10,2 млрд. евро (112,2%), като година по-рано е бил 9,13 млрд. евро.

Дългосрочният външен дълг възлиза на 45,89 млрд. евро, или 70,3% от общия дълг и 37,2% от БВП. Спрямо февруари 2025 г. той се увеличава с 5,46 млрд. евро (13,5%), когато е бил 40,43 млрд. евро.

Над половината от дълга е с матуритет над 1 година

Към края на февруари 36,04 млрд. евро (55,2%) от външния дълг са с остатъчен матуритет над една година. Валутната структура показва, че 71,8% от задълженията са в евро, като година по-рано делът е бил 77,5%.

Най-голям дял има държавният сектор

Външният дълг на сектор „Държавно управление“ достига 16,98 млрд. евро, или 13,8% от БВП. За една година той нараства с 4,07 млрд. евро (31,5%). Този сектор остава най-големият компонент във външния дълг с дял от 26%.

Кредитите за домакинствата нарастват с 20,8%, а депозитите – с 19,9%.

Рязък скок при Централната банка

Особено значително увеличение се отчита при външните задължения на Централната банка – те достигат 11,83 млрд. евро, спрямо едва 1,95 млрд. евро година по-рано.

От БНБ обясняват ръста с задължения, свързани с разпределението на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Банки, компании и вътрешнофирмено финансиране

Банковият сектор („други парично-финансови институции“) има външен дълг от 7,95 млрд. евро, с ръст от 9% за година„Други сектори“ дължат 14,24 млрд. евро, увеличение с 5,6% Вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 14,27 млрд. евро, с ръст от 2,5%

Данните на БНБ показват продължаващо увеличение на външния дълг както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като най-силни промени се наблюдават при краткосрочните задължения и при Централната банка вследствие на процесите, свързани с присъединяването към еврозоната.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

