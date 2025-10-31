Десетте фази: Как бизнесът стига от 0 до 1 000 000 лева?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Маркетинг специалистът Виктор Вутов говори на F5 Conf
Истинският растеж идва, когато спреш да преследваш оборот и започнеш да градиш стойност.
Това заяви Виктор Вутов – CEO и Performance Marketing Specialist – по време на конференцията F5 Conf, с водещ Стилиян Запорожанов.Вутов разясни и всички десет фази, през които преминава един бизнес, за да достигне 1 000 000 лева.
„Фаза едно е оцеляване и вяра в идеята. Просто създавате нещо – все още пазарът не го е потвърдил, дали то ще работи, печалбата не покрива разходите, нямате пари нито за AI, нито за SEO като цяло, нито за инфлуенсъри, нито за повечето неща. И в крайна сметка трябва от някъде да тръгнете. Няма база, върху която да се изгради стратегия – повечето неща, които правите, са по-скоро интуитивни“, обясни Вутов.
Той подчерта, че описаните стъпки не са универсални за всеки бранд, бранш или бизнес. По думите му това е просто примерен път и модел за фазите, през които преминават компаниите.
„В първа фаза трябва да имате технически изряден сайт и да се уверите, че продуктите ви са представени добре — снимки, описания и ценообразуване. Това е нещото, което валидира един бизнес“, каза експертът. Той допълни, че в този момент печалбата все още не покрива разходите или е нулева.
„Затова първите усилия трябва да бъдат фокусирани и реалистични. Избирате един, максимум два канала за продажба – но особено на този обем бих казал, че е достатъчно да работите само с един и него да ескалирате,“ каза Вутов. Много предприемачи на този етап искат да правят всичко наведнъж, но това, по думите му, само разпилява усилията.
„Правите го това нещо и бум — правите някаква кампания и тя сработва. Тук за първи път се чувствате като Джеф Безос“, посочи Вутов. Това, по думите му, е моментът, в който предприемачът усеща, че бизнесът му има потенциал.
„Важно е да знаете, че това усещане е естествено заблуждаващо, но все пак е искра — знак, че пазарът ви е потвърдил“, допълни той.
На този етап предприемачът започва да вижда връзката между вложенията и резултатите.
„Разбирате, че има корелация между инвестицията ви в маркетинг и приходите. Бюджетът за реклама не е разход — той се превръща в гориво за бизнеса“, обяснява Вутов.
Той подчертава, че тук основната цел е стабилизиране.
„Важно е да стабилизирате това ниво, защото все още не знаете – ще се задържи ли, зависи ли само от кампанията, как да достигнете същите резултати и без промоционални послания, в стандартно време“, отбеляза експертът.
„Продължавате да работите с един канал за продажба. Тук е моментът да започнете да надграждате процесите си, за да достигнете следващото ниво“, обясни Вутов.
Това е етапът, когато предприемачите започват да изграждат екип и да делегират отговорности.
„Започнете да делегирате задачите си, да не се движите само вие. Намерете един-двама човека, които да помагат, и инвестирайте в математика — самите вие да започнете да разбирате какво е марж, как да го подобрите и как да мислите за устойчивост“, каза той.
По думите му това е и фазата, в която се изграждат първите процеси — управление на наличности, обслужване на клиенти и анализ на резултатите.
„Тук бизнесът започва да работи с повторяеми кампании и ясно изчисляем резултат. Вече има основа, върху която може да се гради стратегия“, посочи Вутов.
„Става доста сериозен мащаб. Нужен е мениджмънт — да изградите структура, така че хората под вас да поемат значима част от отговорностите,“ обясни Вутов.
Това е фазата, в която предприемачът вече не може да контролира всичко сам. Необходим е екип, който да поддържа оперативната работа, докато фокусът се измества към стратегическото управление.
„Това е моментът, в който трябва да мислите за растежа като система — не за кампания от седмица до седмица, а за бизнес, който може да се развива самостоятелно“, посочи експертът.
На този етап компанията вече има стабилен оборот, повторяеми процеси и изградена структура. Тук предприемачът вече не гони всяка възможност, а оценява кои действия добавят реална стойност за клиента и марката.
„Колкото и обща приказка да звучи, във всяка една от фазите е желателно да направите равносметка — продуктите ви, бизнесът ви, сайтът ви, самите вие, готови ли сте да минете нататък“, обясни Вутов.
Това, според него, е моментът, в който се преминава от „търговец“ към „строител на бизнес“.
„Вече сте The Big Boss. Влизате общо взето в 1% на хората с печалбите, които изкарвате“, каза Вутов.
Това е моментът, в който бизнесът вече има мащаб, но също така изисква нов тип управление.
„На всяка една от фазите може да останете там завинаги. Зависи от вас колко време ще стоите в тази фаза и колко време ще ви отнеме, ако изобщо преминете към следващата“, отбеляза експертът.
Според него тук започва да става критично важно да се изгради структура на съдържанието и ясен план за развитие.
„Трябва да имате ясен план — какво ще правите оттук нататък? Вече сте към горната граница, бизнесът ви е предвидим и стабилен“, допълни той.
На този етап бизнесът вече е в сериозен мащаб. Това е моментът, когато предприемачът осъзнава, че не може да управлява сам.
„Нужен е мениджмънт — да изградите структура, в която хората под вас да поемат значима част от отговорностите. Всеки месец опитвате да догонвате предишния. И ако сте достигнали този етап, можете да останете дълго в него, защото той е тежък, но стабилен“, обясни Вутов.
Вутов подчерта, че това е фазата, в която фокусът се измества от растеж към контрол и устойчивост.
„Тук вече имате лоялни клиенти, бизнесът действително работи. Над 500 000 лева месечен приход е доста сериозен резултат. Нужно е да имате финансов контрол, отчетност и стратегическа почивка — време да се огледате накъде вървите“, обяснява той.
„Фаза осем е продължение на седма, защото просто е дълга фаза, в която вече имате машина за пари. Екипът е синхронизиран, вдъхновени сте и реално тук сте действително преди първия милион“, каза Вутов.
Той обясни, че това е етапът, който обединява последните три фази – 8, 9 и 10, когато бизнесът е достигнал устойчив мащаб и започва да генерира стабилна стойност.
„Следва тази „задна ножица“, защото е необходимо да се върнете отначало и да работите върху стойността, върху продуктите, върху заздравяване на основите ви, на екипа. Да анализирате всичко, защото за да преминете на всяка една от следващите фази, е необходимо да знаете какво точно трябва да се направи“, посочи той.
„За да преминете към следващата фаза, която е 1 000 000 лева, трябва да изградите стратегия как да го направите и да сте готови да се адаптирате. Зависи от вас — и от партньорите, с които работите, защото на такъв етап вече е трудно да се работи сами със себе си“, завърши Вутов.
