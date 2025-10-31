JPMorgan разкри как обучава над 300 000 свои служители в използването на AI

Обучението се провежда на няколко нива

JPMorgan Chase обяви план да обучи всичките си 300 000 служители да използват изкуствен интелект ефективно в ежедневната си работа. С технологичен бюджет от 18 милиарда долара, банката отдавна инвестира сериозно в развитието на ИИ, но сега фокусът ѝ се измества към мащабна вътрешна инициатива за обучение и практическо приложение на новите технологии в целия си екип, предава Business Insider.

Целта е всеки служител, независимо от длъжността си, да може да използва изкуствения интелект така, че да улеснява и оптимизира собствената му работа. „Обучителните потребности са различни, точно както и приложенията на ИИ. Най-добрият подход е по сегменти“, коментира Дерек Уолдрон, главен директор по анализите на JPMorgan Chase, в интервю за McKinsey. По думите му, нуждата от нови умения засяга всички – от служителите на първа линия до висшия мениджмънт.

В рамките на тази стратегия банката стартира вътрешна програма за начинаещи, наречена „AI Made Easy“, в която вече са се включили десетки хиляди души. Курсовете обхващат както основите на ИИ, така и конкретни приложения – например как да се използват моделите за по-задълбочени изследвания или за анализ на множество набори от данни. Уолдрон подчертава, че промяната не се отнася само до подчинените, но и до мениджърите, които ще трябва да възприемат нови подходи към ръководството в епохата на генеративния ИИ.

Обучението се провежда на няколко нива. Първата стъпка е служителите да разберат какво могат и какво не могат да правят големите езикови модели. Втората е да се научат да формулират точните въпроси и подкани, за да получават максимално полезни резултати. След това идват по-напреднали модули, като промяна на „персоната“ на модела или използване на два ИИ агента, които да „дебатират“ идея с цел по-голяма креативност.

Обучението не е еднопосочно – служителите активно си помагат един на друг, като създават вътрешни „библиотеки с подкани“, седмични имейли с идеи и дори вътрешни социални канали за обмен на успешни практики. „Ако дадем на хората инструментите и знанията, те ще бъдат в най-добра позиция да иновират и да ги използват по предназначение“, казва Уолдрон.

JPMorgan подготвя и техническите си кадри за новата ера. Софтуерните инженери се преквалифицират, за да създават мащабируеми системи, базирани на агенти и големи езикови модели, а технолозите – за изграждане на сложни приложения с генеративен ИИ. Главният директор „Данни и анализи“ Тереза Хайценретър отбелязва, че управлението на цели „батальони“ от дигитални агенти ще даде на младите служители шанс да натрупат управленски опит по-рано. За специалистите по данни пък ИИ означава, че стандартните модели вече се създават извън компанията, а тяхната роля ще е да оценяват, адаптират и оптимизират системите – или, както казва Уолдрон, „да се концентрират върху най-забавната част от работата“.

