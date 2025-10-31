По-скъпо ли излиза да караш ски в България, отколкото в топ курорт в Италия?

Ето какво сочат проучванията

"Миналата седмица имах удоволствието да бъда в сърцето на Алпите – Доломитите. Сред внушителните върхове и кристалния въздух открих място, което впечатлява с красота, класа и организация – курортът Кортина Д’Ампецо, домакин на предстоящите зимни Олимпийски игри, които ще започнат след точно 99 дни", сподели в студиото на сутрешния блок спортният редактор на bTV Спорт Станимира Атанасова.

Тази година Олимпийските игри ще се проведат съвместно в Милано и Кортина Д’Ампецо – за първи път в историята, когато две локации споделят домакинството. Организаторите поставят фокус върху устойчивото развитие – спортните съоръжения ще бъдат разположени в зони с вече изградена инфраструктура. Така се избягва изграждането на нови, нерентабилни обекти, които след края на игрите биха останали неизползваеми – проблем, наблюдаван при много предишни домакинства.

"Дори извън активния зимен сезон, усещането в Кортина Д’Ампецо е за изискан лукс. Курортът предлага всичко необходимо за първокласна почивка – от висок клас хотели и гурме ресторанти до прецизно поддържани писти и модерни съоръжения. Това е модел на развитие, който съчетава качествен туристически продукт и устойчив бизнес подход", разказва Станимира.

Цената на снега: Италия срещу България

Колко струва удоволствието да караш ски в Кортина Д’Ампецо? Отговорът е доста интересен.

Сезонната карта в региона струва около 775 евро, а за цялата област Доломити Суперски – под 1000 евро. Срещу тази цена туристът получава достъп до 1200 километра писти, 12 ски зони и над 450 лифта – впечатляващ мащаб на предлагане и организация.

Според анализи и пътнически проучвания от 2023 г., дори едноседмична ски ваканция в Италия – с включени нощувки, лифт карти и транспорт – може да излезе по-евтино, отколкото аналогична почивка в България.

Моделът на Кортина Д’Ампецо е ясен: инвестиция в устойчивост, ефективност и качество, а не в мащабни, но неизползваеми съоръжения. За българските зимни курорти това е възможност за преосмисляне на ценообразуването и предлагането – защото днешният турист търси не просто сняг, а стойност, преживяване и смисъл.