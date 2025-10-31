Ламин Ямал възнамерява да купи имението на Пике и Шакира за 12 млн. долара

Имотът се простира на площ от около 3800 квадратни фута и включва три отделни постройки

Според испанските медии младата суперзвезда на Барселона, Ламин Ямал, е на път да се нанесе в луксозно имение, което някога е принадлежало на клубната легенда Жерар Пике и бившата му партньорка Шакира. Само на 18 години, Ямал вече се утвърди като един от най-ярките таланти в световния футбол и получава заплата от 400 000 евро на седмица в Каталуния. Това му позволява да инвестира сериозни средства не само в кариерата си, но и в личния си комфорт.

Снимка: Getty Images / iStock

През последните месеци младият футболист вече е закупил нови домове за своите родители и баба, а сега насочва вниманието си към собствено имение, което ще се превърне в негов основен дом. По данни на испанския вестник El País, имотът, който Ямал разглежда, е същият, който Пике и Шакира продадоха след раздялата си. Когато първоначално беше обявен за продажба преди три години, цената му достигаше 15 милиона долара.

Построен през 2012 г., имотът се простира на площ от около 3800 квадратни фута и включва три отделни постройки. Основната резиденция има вътрешен и външен басейн, тенис корт и дори собствено звукозаписно студио. Една от спомагателните къщи вече е продадена, поради което стойността на останалата част от имота е намаляла до около 9,5 милиона паунда.

Според The Sun, Ямал планира да вложи значителна сума пари в реновиране и модернизация на имението, за да го адаптира към личния си вкус и нужди. Младият испанец очевидно не пести, когато става дума за комфорта на близките си и собствения му живот извън терена.

На футболния фронт Ямал продължава да впечатлява – той вече има три гола и пет асистенции в осем мача за Барселона през сезона. Каталунският тим заема второто място в класирането на Ла Лига с 22 точки след десет кръга, изоставайки с пет точки от лидера Реал Мадрид, който спечели последното Ел Класико с 2:1 благодарение на головете на Килиан Мбапе и Джуд Белингам.

