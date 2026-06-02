Дете с фалшиви мустаци измами онлайн инструмент за проверка на възрастта

Каква е новата стратегия на Meta за сигурност?

Meta се бори да надгрди механизмите си за проверка на възрастта с изкуствен интелект, който анализира изображения и видеоклипове в Instagram и Facebook за „визуални сигнали“, като например височина и костна структура, за да идентифицира и изтрие акаунти на потребители под 13-годишна възраст. Компанията обяви хода си на фона на вълна от случаи, в които стотици деца са успели да избегнат ограниченията за достъп до социалните мрежи, дори чрез прости трикове, като например рисуване на мустаци, пише Wired.

Нова стратегия за сигурност

Новият подход е част от поредица мерки, приети от Meta като част от стратегия за сигурност, базирана на изкуствен интелект, предназначена да коригира ограниченията на традиционните методи, които разчитат до голяма степен на самоопределяната възраст. С тази промяна компанията се стреми да намали лекотата, с която непълнолетните имат достъп до платформи, които на теория са ограничени за тях.

В прессъобщение Meta обясни, че внедрява няколко инструмента за идентифициране на контекстуални индикатори, които позволяват оценка на възрастта на дадено лице. Този процес включва анализ на публикации, коментари, биографии и описания, като се обръща специално внимание на препратки, свързани с учебни години или рождени дни – елементи, които могат да дадат улики за реалната възраст на лицето, което управлява акаунта.

Тези инструменти са в допълнение към автоматизирани техники за анализ, насочени към откриване на физически черти от изображения, споделяни в социалните платформи на Meta. Те включват характеристики като височина и костна структура. Meta внимателно уточнява, че тази система не е разпознаване на лица, тъй като не се стреми да идентифицира конкретни лица в изображения или видеоклипове. Вместо това компанията отбелязва, че „чрез комбиниране на тези визуални данни с нашия анализ на текст и взаимодействия, можем значително да увеличим броя на профилите на непълнолетни, които идентифицираме и премахваме“.

Ако въз основа на тези елементи Meta заподозре, че даден акаунт се управлява от дете под 13 години, той ще бъде спрян. Потребителят ще трябва да потвърди възрастта си, използвайки процедурите, установени от компанията, за да си възвърне достъпа; в противен случай профилът ще бъде изтрит за постоянно.

Meta също така обяви, че ще разшири обхвата на своята технология, за да открива потребители на възраст между 13 и 15 години и автоматично да им присвоява тийнейджърски акаунти. Този тип профил включва ограничения за съдържание и родителски контрол, активирани по подразбиране, с цел да се осигури по-безопасна среда за тази възрастова група.

Meta започна да внедрява технология за проверка на възрастта през 2024 г. за потребители на Instagram в Съединените щати, Австралия, Канада и Обединеното кралство. Сега механизмът ще бъде разширен до акаунти в Instagram в Бразилия и 27 страни от Европейския съюз. Освен това, тези практики ще бъдат приложени за първи път към потребители на Facebook в САЩ, с планове за разширяване в ЕС и Обединеното кралство следващия месец.

Изглеждам като възрастен

Новите мерки бяха тълкувани като отговор на предварително решение, издадено наскоро от Европейската комисия, което заключи, че компанията, ръководена от Марк Зукърбърг, нарушава Закона за цифровите услуги, тъй като твърди, че не е успяла ефективно да предотврати използването на нейните платформи от деца под 13 години. Органът на ЕС установи, че компанията не разполага с достатъчно ефективни механизми за блокиране на такъв достъп и че настоящите ѝ системи за идентифициране и спиране на акаунти под възрастовия праг са недостатъчни.

Тези критики се подкрепят от резултатите от проучване, проведено от организацията с нестопанска цел Internet Matters. След анкетиране на близо 1300 деца и техните родители във Великобритания, проучването разкри, че приблизително една трета от децата успешно са избегнали наложените от правителството ограничения за достъп до сайтове за социални мрежи. В някои случаи използваните методи са особено поразителни.

Докладът, озаглавен „ Законът за онлайн безопасност: Безопасни ли са децата онлайн? “, показва, че 46% от децата на възраст между 9 и 16 години смятат, че заобикалянето на възрастовите ограничения е много лесно. Общо обаче само 32% признават, че са нарушили правилата.

Сред най-често срещаните техники е регистрацията с фалшива дата на раждане, широко разпространена практика. Други методи включват използването на официални документи за самоличност на възрастни хора, подаване на видеоклипове за проверка с лица на възрастни, използване на герои от видеоигри вместо истински лица и рисуване на мустаци за заблуда на автоматизирани системи.

Майка на 12-годишно момче разказала на изследователи, че е открила сина си да използва молив за вежди, за да нарисува мустаци в опит да изглежда по-възрастен пред системата за проверка. Резултатът бил, меко казано, необичаен: Системата класифицирала детето като 15-годишно.

В официалния си блог Meta заявява, че никоя компания сама по себе си няма да може да реши предизвикателството за ефективно и навременно проверяване на възрастта в дигитална среда. Вместо това, тя предлага законодателство, което да задължава магазините за приложения да проверяват възрастта на потребителите, както и да създадат системи за родителско одобрение. Намерението е тази информация да може да се споделя с приложенията и техните разработчици, осигурявайки „централизирана, последователна и запазваща поверителността точка за гарантиране на възрастта“.