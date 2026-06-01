На 1 юни: Това са ТОП 5 най-младите милиардери в света

Петима млади наследници на възраст между 20 и 22 години оглавяват класацията на най-младите милиардери в света през 2026 г. Според данни на Forbes, общото им състояние възлиза на впечатляващите 17,6 милиарда долара. Повечето от тях дължат богатството си на семейни бизнес империи в индустрии като фармация, производство, луксозни стоки и видеоигри.

1. Амели Фойгт Трежес – най-младата милиардерка в света

На едва 20 години бразилката Амели Фойгт Трежес е най-младият милиардер на планетата. Нейното състояние се оценява на 1,1 милиарда долара и произтича от 2-процентен дял в WEG – най-големия производител на електрически двигатели в Латинска Америка.

Компанията е основана от нейния покоен дядо и днес развива дейност в повече от десет държави, като генерира годишни приходи от около 7 милиарда долара. Въпреки значителния си дял, Амели не участва в управлението на компанията.

2. Йоханес фон Баумбах – наследник на фармацевтичен гигант

Също на 20 години, германецът Йоханес фон Баумбах разполага с нетно богатство от 6,6 милиарда долара, което го прави втория най-млад милиардер в света.

Той е наследник на семейното богатство, свързано с Boehringer Ingelheim – най-голямата частна фармацевтична компания в света. Основана през 1885 г., днес фирмата присъства на 130 пазара и има около 53 000 служители. Сред най-известните ѝ продукти са лекарства за хронична обструктивна белодробна болест, диабет тип 2 и антикоагулантна терапия.

3. Ливия Фойгт де Асис – още едно име от фамилията Фойгт

21-годишната Ливия Фойгт де Асис също е сред най-младите милиардери в света. Тя притежава 3,1% от акциите на WEG, което ѝ осигурява състояние от около 1,4 милиарда долара.

Ливия е сред най-големите индивидуални акционери на компанията и, подобно на сестра си Амели, е наследила богатството си от семейния бизнес.

4. Клементе Дел Векио – милиардерът от империята на очилата

Италианецът Клементе Дел Векио, на 21 години, е четвъртият най-млад милиардер в света и най-богатият сред младите наследници в класацията със състояние от 6,8 милиарда долара.

Той е едно от шестте деца на покойния Леонардо Дел Векио – основател и председател на EssilorLuxottica, най-големия производител на очила в света. След смъртта на баща си през 2022 г. Клементе наследява 12,5% дял в инвестиционния холдинг Delfin.

Освен контрола върху EssilorLuxottica, Delfin притежава участия в редица големи европейски компании, включително застрахователната група Generali, банките UniCredit и Monte dei Paschi di Siena, както и в компанията за недвижими имоти Covivio.

5. Ким Джонг-юн – наследницата на Nexon

Класацията се допълва от 22-годишната Ким Джонг-юн от Южна Корея, чието богатство се оценява на 1,7 милиарда долара.

Тя е по-малката дъщеря на покойния Ким Джонг-джу – основател на гейминг компанията Nexon. Богатството ѝ идва от 9-процентен дял във фирмата, известна с популярни онлайн игри като MapleStory, KartRider и Dungeon & Fighter. Нито Ким Джонг-юн, нито по-голямата ѝ сестра участват активно в управлението на компанията, но остават сред най-младите и богати наследници в света.

Наследено богатство доминира класацията

Общото между петимата най-млади милиардери през 2026 г. е, че всички са наследници на успешни семейни бизнеси. Макар никой от тях все още да не играе водеща управленска роля в съответните компании, те контролират значителни дялове в глобални корпорации от ключови индустрии – от фармацевтиката и производството до луксозните стоки и видеоигрите.

С общо състояние от 17,6 милиарда долара, тези млади наследници демонстрират как семейното богатство продължава да оформя картата на световния милиардерски елит.