Държим 55 млрд. евро в депозити

Кредитите на домакинствата растат с 20% за година

Размерът на кредитите на домакинствата нараства с 20,8 на сто, а на депозитите с 19,9 на сто в края на март на годишна база, показват данните на БНБ, публикувани на страницата й в интернет.

Според тях в края на март броят на кредитите на домакинствата и НТООД спада на годишна база с 0,6 процента, като достига 2,880 милиона. Размерът им се увеличава на годишна база с 20,8 процента и достига 29,866 млрд. евро. В края на март в сравнение с края на декември 2025 г. броят на тези кредити се увеличава с 0,1 процента, а размерът им - с 4,1 процента. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 25 000 до 250 000 евро с дял от 62,9 процента1 пише БТА.

Кредитите на финансови предприятия в края на първото тримесечие са 1247 броя. Те се увеличават на годишна база с 10,4 процента. Размерът на тези кредити е 4,973 млрд. евро, което е увеличение с 10,9 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора се увеличава с 3,7 процента, а размерът им - с 0,3 процента. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 97,9 процента.

Според данните броят на кредитите на нефинансовите и финансовите предприятия, домакинствата и НТООД към края на първото тримесечие на 2026 г. намалява с 0,4 процента на годишна база, а общият им размер нараства с 15,7 процента.

В края на първото тримесечие на годината броят на депозитите на домакинства и НТООД е 9,178 млн., което е увеличение на годишна база с 2,1 процента, отчитат още от БНБ. Размерът на тези депозити в края на март нараства на годишна база с 19,9 процента и е 55,702 млрд. евро. В края на март спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,1 процента, а размерът им се увеличава с 1,7 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 25 000 до 250 000 евро с дял от 47,4 процента.

Депозитите на финансовите предприятия в края на март са 8522 броя, което е ръст от 5,5 процента спрямо края на същия месец на 2025 г. В края на първото тримесечие на 2026 г. размерът на тези депозити е 2,055 млрд. евро, като на годишна база той спада с 12,7 процента. Спрямо края на декември 2025 г. броят им нараства с 3,4 процента, а размерът им намалява с 14,4 процента. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 81,1 процента.