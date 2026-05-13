Коя европейска икономика расте най-бързо през 2026 г.?

Коя европейска икономика расте най-бързо през 2026 г.?

bTV Бизнес екип

България е втора по темп на растеж с 2,9% на годишна база

Икономическият растеж в Еврозоната продължава да се забавя през 2026 г. Според последната оценка на Евростат БВП на еврозоната е нараснал едва с 0,1% през първото тримесечие спрямо предходното и с 0,8% на годишна база. Това е сериозно забавяне спрямо ръста от 1,3% в края на 2025 г. По-широкият Европейски съюз се представя малко по-добре, но остава далеч зад Съединените щати, където икономиката расте с 2,7% на годишна база, предава Еuronews. 

На този фон няколко европейски държави се открояват с много по-силен растеж — Кипър, България и Испания. И трите икономики растат повече от три пъти по-бързо от средното за еврозоната. Най-силен ръст отчита Кипър с 3% на годишна база през първото тримесечие. Разширяването на икономиката се дължи основно на силното вътрешно потребление, инвестициите, подпомогнати от европейските фондове, и силния туристически сезон. Въпреки това страната е изправена пред нарастващ натиск от конфликта в Близкия изток и поскъпването на енергията.

Инфлацията в Кипър се ускорява значително, а цените на енергията са скочили с 8,7% през април. Туристическият сектор, който формира около 14% от БВП на страната, също изпитва затруднения. Данни показват спад от 30% на туристите през март след атаките с дронове срещу британски бази на острова. Въпреки това публичните финанси остават стабилни, като бюджетът отчита излишък от над 570 милиона евро през първото тримесечие.

България е втора по темп на растеж с 2,9% на годишна база. Резултатът идва малко след присъединяването на страната към Еврозоната на 1 януари 2026 г. Според Кристин Лагард българската икономика вече е силно интегрирана с европейската. Растежът се подпомага от европейските фондове, инвестициите в отбрана и стабилното потребление. В същото време обаче нарастват опасенията за висока инфлация, бърз ръст на кредитите и увеличаващ се бюджетен дефицит.

Инфлацията в България достига 6,2% през април, като цените на енергията и услугите растат особено бързо. Според анализатори увеличените държавни разходи могат да доведат до процедура за прекомерен дефицит в следващите години. Междувременно партията „Прогресивна България“, свързвана с Румен Радев, печели пълно парламентарно мнозинство и поема управлението в сложна икономическа среда.

Сред големите икономики в еврозоната Испания остава най-силният изпълнител с ръст от 2,7% на годишна база. За сравнение, Германия отчита едва 0,3%, Франция — 1,1%, а Италия — 0,7%. Испанският растеж се подкрепя от силно вътрешно потребление, инвестиции, европейски фондове и устойчив туристически сектор. Въпреки това анализаторите предупреждават за слаб ръст на производителността, недостиг на жилища и висок публичен дълг. Според икономисти през 2026 г. икономическата карта на Европа все повече се измества към южната и източната периферия на континента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

