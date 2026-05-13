ЕС ще забрани вноса на бразилско месо от септември

Каква е причината?

Само две седмици след временното влизане в сила на търговското споразумение между Европейски съюз и Меркосур, което либерализира търговията със селскостопански продукти между двата региона, ЕС реши да забрани вноса на бразилско месо. Мярката идва въпреки силната съпротива на европейските фермери срещу споразумението, предава Еuronews.

Комисия на ЕС, съставена от експерти от държавите членки, е гласувала във вторник за спиране на вноса на бразилско месо от 3 септември. Причината е употребата на антимикробни средства за стимулиране на растежа при животните. Решението означава, че Бразилия ще бъде премахната от списъка на страните, които покриват стандартите на ЕС за безопасност на храните.

Това се случва в момент, когато споразумението за свободна търговия между Европейски съюз и страните от Меркосур — Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай — временно влезе в сила на 1 май. Европейските фермери продължават да се противопоставят на договора заради опасения от нелоялна конкуренция, породена от различните производствени стандарти в Латинска Америка.

Дипломат от ЕС заяви пред Euronews, че способността на Съюза да прилага собствените си правила е ключова за доверието, равнопоставеността и добрите отношения с търговските партньори. Според източници, запознати с темата, гласуването е било единодушно, а Бразилия става първата държава, извадена от списъка на страните, които спазват ограниченията на ЕС за употреба на антимикробни средства при животни.

Говорителят на Европейската комисия Ева Хрнчирова потвърди, че от 3 септември Бразилия вече няма да може да изнася за ЕС продукти като говеждо месо, птици, яйца, мед, коне, аквакултури и обвивки. По думите ѝ търговските споразумения не променят правилата на ЕС и както европейските фермери, така и износителите от трети страни трябва да спазват санитарните и фитосанитарните стандарти на Съюза.

От Европейската комисия подчертават, че са договорени и предпазни механизми за защита на земеделските производители в ЕС, включително наблюдение при евентуални пазарни сътресения вследствие на рязко увеличение на вноса от страните от Меркосур. Въведени са и квоти за чувствителни продукти като птиче и червено месо. Ако Бразилия докаже, че спазва изискванията за безопасност, ЕС ще може отново да разреши вноса и страната ще получи същите търговски облекчения като останалите държави от Меркосур.