Колко струва да видите Роналдо? Това е най-евтиният билет за мача му на Световното първенство

Срещата между Португалия и Колумбия на 27 юни вече е сред най-търсените в сайтовете за препродажба на билети

Мачът между Португалия и Колумбия на Световното първенство през 2026 г. е един от най-чаканите двубой за сезона. Очакванията, че това може да бъде последното Световно първенство за Кристиано Роналдо, водят до рязък скок в цените на най-евтините билети. Възможността да се види Роналдо в игра, особено с екипа на Португалия, се възприема като изключително преживяване, а Мондиал 2026 може да се окаже неговото прощално участие за феновете, които го смятат за „най-великия на всички времена“ (GOAT), предава Еuronews.

Вероятно по тази причина срещата между Португалия и Колумбия на 27 юни вече есред най-търсените в сайтовете за препродажба на билети, като цените дори надхвърлят тези за Супербоул. Според The New York Times, позовавайки се на данни на TicketData, още през декември миналата година — преди жребият за групите — най-евтиният билет за мача на стадион „Хард Рок“ в Маями е струвал под 400 долара.

Малко след като ФИФА обявява, че срещата ще бъде именно Португалия срещу Колумбия, цените рязко скачат до над 2000 долара за най-евтините билети. В момента на пазара за препродажба те вече се продават средно за около 2500 долара, според същите данни на TicketData, цитирани от Wall Street Journal.

Според същия анализ средната цена на този мач вече е по-висока от тази за билет за Супербоул — финалът в Националната футболна лига, който е бил около 2109 долара. Това прави срещата най-скъпия мач от груповата фаза, с изключение на двубоите с участието на домакините, и я поставя на второ място след финала на турнира, където цените при препродажба започват от около 8400 долара за билет.

В група K Португалия ще играе първо срещу ДР Конго в Хюстън, след което ще се изправи срещу Узбекистан, а последният мач от групата ще бъде срещу Колумбия на стадион „Хард Рок“ в Маями. Ако Португалия не се класира напред, именно този двубой може да се окаже последният шанс феновете да видят Роналдо с националната фланелка.

Освен звездното присъствие на Роналдо, високите цени се обясняват и с факта, че Португалия и Колумбия са сред първите 15 отбора в ранглистата на ФИФА, което прави срещата една от малкото елитни битки в груповата фаза. Допълнително търсенето се засилва и от голямата колумбийска общност във Флорида — близо 500 000 души, които също увеличават интереса към мача.