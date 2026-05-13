Kрайното потребление регистрира ръст от 6.9%

През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. според сезонно изгладените данни, съобщиха от НСИ.

През първото тримесечие на 2026 г. БВП се увеличава с 2.9% спрямо първото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 2.6% по сезонно изгладени данни.

Kрайното потребление регистрира ръст от 6.9%, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 8.0% спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0.4%, a вносът на стоки и услуги нараства с 6.4%.

През първото тримесечие на 2026 г., спрямо предходното тримесечие, БВП по сезонно изгладени данни, нараства с 0.7%, предаде БГНЕС. Брутната добавена стойност нараства с 0.7%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал с 1.1% и на крайното потребление с 1.4%.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. БВП в номинално изражение достига 25 314.7 млн. евро. Реализираната добавена стойност е 21 942.4 млн. евро.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 88.8%, което в стойностно изражение възлиза на 22 484.0 млн. евро. Бруто капиталообразуването е 4 381.0 млн. евро и заема 17.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

